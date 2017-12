Vermischtes Hirschau

1997 hatte Petra Waldhauser, damals CSU-Ortsvorsitzende, die Idee, parallel zum Weihnachtsmarkt im Rathaus eine Krippenausstellung zu präsentieren und deren Erlös für soziale Zwecke zu spenden. 20 Jahre später schloss sich der Kreis. Als Vorsitzende der Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder konnte sie den Ausstellungserlös von 300 Euro in Empfang nehmen.

Die Organisation der Ausstellung lag wieder in den Händen des stellvertretenden CSU-Ortsvorsitzenden Martin Merkl. Die Besucherzahlen bewiesen, dass die Schau nichts an Anziehungskraft eingebüßt hat. Zwei Tage lang herrschte dichtes Gedränge in den Rathausgängen. Dort gab es 27 Krippen zu bewundern - heimatliche, alpenländische und orientalische genauso wie Laternen- und eine Baumstamm-Krippe, eine orientalische Rahmenkrippe sowie zwei jeweils in eine Muschel eingebaute Miniaturkrippen.Wie immer wurde kein Eintritt erhoben, sondern um Spenden gebeten. Am Ende befanden sich 300 Euro im Sparschweinchen. Man blieb der Tradition treu, den Erlös einer sozialen Organisation zukommen zu lassen. Im CSU-Ortsvorstand erinnerte man sich an Petra Waldhauser und ihr Engagement für krebskranke Kinder. Dankend nahm sie die Spende aus den Händen von Martin Merkl entgegen, der das Geld zusammen mit Ortsvorsitzender Birgit Birner und Stadtratsfraktionsvorsitzendem Hans-Jürgen Schönberger überreichte. Laut Waldhauser wolle man mit dem Geld den Kindern Ausflüge oder Kinobesuche ermöglichen.