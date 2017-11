Vermischtes Hirschau

13.11.2017

Wie verhalte ich mich an einer Ampel? Worauf muss ich beim Überqueren einer Straße am Zebrastreifen achten? Adacus kennt sich hier aus.

Dank des blau gefiederten Rabens wissen die Abc-Schützen der Hirschauer Grundschule und die Vorschulkinder der drei Kindergärten Antworten auf diese Fragen. Verkehrstrainerin Heike Baumgärtner vom ADAC Nordbayern war mit dem klugen Vogel nach Hirschau gekommen, wissend, dass auch hier im Verkehr Gefahren lauern.Als Fußgänger zählen die Schulanfänger zu einer besonders gefährdeten Gruppe. Darum ist das Trainieren von sicherem Verhalten im Straßenverkehr gerade für die Jüngsten enorm wichtig. Raben wie Adacus scheinen sich mit Verkehrsregeln ganz gut auszukennen. Jedenfalls wurde in Japan beobachtet, wie die Vögel gezielt an roten Ampeln Nüsse auf die Straße legen, um diese von den Autos knacken zu lassen. Und Adacus versteht es auch, den Kindern wichtige Verhaltensregeln beizubringen.Der Vogel eroberte im Handumdrehen die Sympathien der Kinder und machte sie auf unterhaltsame Weise an extra aufgebauten Ampeln und Zebrastreifen mit den Verkehrsregeln vertraut, die es dort zu beachten gilt. Dabei schlüpften die Kleinen sowohl in die Rollen der Fußgänger als auch in die der Autofahrer. Besonders intensiv wurde das Aufnehmen von Blickkontakt zwischen Fußgänger und Autofahrer geübt. "Bei Rot bleib ich steh'n, bei Grün kann ich geh'n", schmetterten zum Abschluss alle Kinder zusammen mit Adacus begeistert. "Handzeichen am Fußgängerüberweg geben wir jetzt immer", versprachen die Kinder dem spaßigen Vogel. Als Erinnerung an das Verkehrssicherheitstraining gab es Aufkleber und Urkunden, die Klaus-Jörg Hartmann vom ADAC-Ortsclub Amberg mit dem Hinweis austeilte: "Nun seid ihr richtige Profis an der Fußgängerampel und ein Vorbild für manchen Erwachsenen."