Vermischtes Hirschau

07.06.2017

( u) Seit 2002 gibt es an der Wolfgang-Droßbach-Straße einen Wertstoffhof. 48 000 Euro hat der Landkreis für die Einrichtung ausgegeben, die Stadt weitere 37 000 Euro für die Grüngutrampe. Nun schaute sich die AG Natur und Umwelt der offenen Ganztagsschule dort um.

Empfangen wurden die 13 Grundschüler mit ihren Betreuerinnen Angelika Paa und Maria Schreiber von Verwaltungsfachwirt Stephan Schwarzenberger, dem stellvertretenden Leiter des Amts für Abfallwirtschaft. Von ihm erfuhren die Gäste, dass der Landkreis für die Entsorgung des Mülls, der weder in die Restmüll- noch in die Altpapiertonne gehört, Wertstoffhöfe eingerichtet hat, auf denen die Bevölkerung diesen abgeben kann.Oberstes Gebot der Abfallwirtschaft ist die Müllvermeidung. Allen war aber klar, dass sich das Entstehen von Müll nicht gänzlich vermeiden lässt. Jeder Deutsche produziert davon jährlich rund 450 Kilogramm. Damit diese optimal verwertet werden können, müssen die Abfälle sortiert werden. Dazu stehen auf dem Wertstoffhof Container. Die Kinder konnten das konkret ausprobieren, hatten sie doch von daheim Abfälle mitgebracht. Dabei lernten sie, dass etwa Plastikflaschen und Milchtüten in verschiedene Container gehören, weil letztere an der Innenseite mit einer Silberschicht überzogen und daher aufwendiger zu recyceln sind.Verwundert waren die Kinder darüber, dass man Joghurtbecher nicht auswaschen, aber den Deckel abmachen und gesondert entsorgen muss: Die Becher sind aus Plastik, die Deckel aus Aluminium. Die mitgebrachten Glasflaschen wurden nach Weiß- und Grünglas getrennt, wobei in den Grünglascontainer auch blaue Flaschen gehören. Interessiert nahmen die Mädchen und Jungen zur Kenntnis, dass sich aus Abfall durch Verbrennen Energie in Form von Wärme und Strom gewinnen lässt. Das passiert zum Beispiel mit dem Restmüll aus Hirschau im Müllkraftwerk Schwandorf. Als Belohnung für ihren Eifer beim Abfallsortieren gab es für die Kinder eine batterielose Taschenlampe, Stofftasche und Teddy.