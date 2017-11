Vermischtes Hirschau

20.11.2017

1

0 20.11.2017

Ein Kirchenzug eröffnete die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag in Hirschau. Daran schlossen sich Gedenkgottesdienste in der evangelischen und der katholischen Kirche an. Im Anschluss ging es im Schweigemarsch zum Kriegerdenkmal, wo die Kameradschaft Sicherungsbataillon 48 Hirschau die Ehrenwache stellte.

Die musikalische Gestaltung lag beim Musikzug der Stadt. Zahlreiche Vereine mit Fahnenabordnungen sowie viele Bürger gedachten der Opfer von Gewalt und Krieg. In seiner Ansprache benannte Bürgermeister Hermann Falk die vielfältigen Gründe, die dem Gedenken am Volkstrauertag Sinn geben. Die Trauer gelte der Millionen Toten der Weltkriege, der Menschen, die die Strapazen der Flucht nicht ertrugen, der Kinder, die verhungerten oder erfroren. Falk nannte die Opfer in den Konzentrationslagern, Menschen, die wegen ihrer Behinderung nicht ins nationalsozialistische Menschenbild passten. Aber auch die Opfer der Kriege der heutigen Zeit und des Terrors seien zu nennen, sagte der Bürgermeister.Ein Innehalten 100 Jahre nach den Schüssen des Ersten Weltkriegs sei wichtig. "Gedenken verhindert vergessen. Wer vergessen wird, stirbt ein zweites Mal", betonte Falk. "Jeder Krieg ist eine Niederlage des menschlichen Geistes", zitierte er den Dichter Henry Miller. Menschenrechte dürften nicht mit Füßen getreten werden. "Helfen wir mit, den Frieden, in dem wir seit Jahrzehnten leben dürfen, zu erhalten", schloss Falk, der einen Kranz am Ehrenmal niederlegte.