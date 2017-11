Vermischtes Hirschau

08.11.2017

Bürgermeister Hermann Falk trug seine Grußworte im Oberpfälzer Dialekt vor. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches - nur dass er diesmal im Münchener Hofbräuhaus sprach. Er tat das nicht nur, damit die in der Landeshauptstadt lebenden Oberpfälzer wieder einmal vertraute Töne hören konnten. Falk war einer der Teilnehmer beim Festtag der Arbeitsgemeinschaft der Oberpfälzer Heimatvereine in München, bei dem diesmal die Hirschauer den Ton angaben.

Repräsentanten der Stadt München und Bürgermeister aus mehreren Oberpfälzer Orten waren beim Programm in der Stadtpfarrkirche Sankt Peter und im großen Saal des Hofbräuhauses dabei. Gestaltet wurde der Festttag dieses Jahr von Sängern und Musikanten aus Hirschau. Allein aus der Kaolinstadt waren drei Busse mit Teilnehmern gekommen. Den Gottesdienst in der voll besetzten Stadtpfarrkirche zelebrierte Prälat Helmut Huber, einem gebürtigen Hirschauer. Begleitet wurde er vom Ehenfelder Männerchor unter der Leitung von Saskia Krügelstein mit der Greisinger Messe und von Andreas Basler an der Orgel. Lesungen und Fürbitten trug Hirschaus Bürgermeister Hermann Falk vor.Anschließend ging es in den großen Festsaal des Hofbräuhauses, wo ARGE-Vorsitzender Dieter Ganzenmüller und Bürgermeister Hermann Falk als Erste das Wort ergriffen. Die folgende Oberpfälzer Sitzweil eröffnete der Musikzug Hirschau.Durch das Programm führte der Hirschauer Heimatpfleger Sepp Strobl. Er erzählte aus der Geschichte seiner Stadt und wie die Hirschauer Stückln entstanden sind. Sehr abwechslungsreich - mal lustig, mal besinnlich - waren die Musikstücke, die D' Watzendorfer, die Hirschauer Hausmusik, der Ehenfelder Männerchor und Brigitte Groher mit den Ehenfelder Moila vortrugen. Der Heimat- und Trachtenverein Hirschau bereicherte das Programm mit seinen Tänzen.So schnell verging die Zeit, dass gar nicht alle geplanten Stücke vorgetragen werden konnten. Zum Schluss stimmte der Männerchor das Oberpfalzlied an und der Musikzug spielte "Der Steiger kommt", Hirschaus heimliche Hymne, sowie die Bayernhymne.