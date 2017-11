Vermischtes Hirschau

15.11.2017

Herbsttage müssen keineswegs trist sein, auch dann nicht, wenn man den Herbst seines Lebens in einem Seniorenheim verbringt. Jedenfalls bescherten Rita Butz (stehend) und ihre Jugendgitarrengruppe den Bewohnern des BRK-Seniorenheims St. Barbara im Festsaal des Hauses einen herbstlichen Vormittag. Geradezu rührend ist der Grund, warum die neun- bis zwölfjährigen Mädchen und Jungen ins Heim gekommen waren. Einer von ihnen, Julius, wollte ganz einfach seinem dort lebenden Uropa eine Freude bereiten. Rita Butz an der Zither und Martina Dotzler am Hackbrett sorgten mit Polka und Walzer für einen schwungvollen Auftakt. Dann versprühten die 13 Kinder mit ihren Gitarrenklängen gute Laune. Zu ihrem Repertoire gehörten volkstümliche Weisen und Lieder genauso wie moderne Stücke. Wo möglich, stimmten die Senioren in die Melodien ein. Aufgelockert wurden die Musikbeiträge durch humorvolle oder auch zum Nachdenken anregende Herbstgedichte. Da die Veranstaltung im zweiten Stock des Hauses stattfand, den die Rollstuhlfahrer aus Brandschutzgründen nicht mehr nutzen dürfen, konnte zur Enttäuschung von Julius sein Uropa nicht mit dabei sein. Darum machten sich Rita Butz, Julius und die anderen Gitarrenkinder in dessen Wohnbereich auf und gaben dort im Speisesaal eine Extra-Vorstellung. Bild: u