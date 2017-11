Vermischtes Hirschau

07.11.2017

"Ich freu' mich auf eine vierte geile Faschingssaison!" Der Satz stammt von Regina Merkl, der Gründerin, Trainerin und Chefin der Kindergarde. Der Startschuss zur närrischen Zeit 2017/18 fällt, wie sollte es anders sein, am 11.11. um 11.11 Uhr im Rathaus.

Im April 2014 hob Merkl die Kindergarde aus der Taufe, nachdem sie organisatorisch beim Musikzug Unterschlupf gefunden hatte. Die tanzenden und gute Laune versprühenden Gardemädchen sind mittlerweile längst nicht nur bei Faschingsveranstaltungen gefragt, sondern das ganze Jahr über bei den unterschiedlichsten Vereinsfesten bis hin zum großen Marktplatzfest.Aus der einst reinen Kindergarde sind zwei Ensembles geworden. In der Kindergarde tanzen in dieser Saison 15 Mädels, in der Jugendgarde sind es elf. Seit Monaten trainieren sie unter Regina Merkls Fittichen Montag für Montag und fiebern auf einen Termin hin - den 11.11. um 11.11 Uhr.Pünktlich zum Faschingsauftakt wird die Kindergarde zusammen mit dem neuen Prinzenpaar zu den Klängen ihres Gardemarsches "Hits for Kids - die Schlümpfe" das Rathaus stürmen. Atemberaubend verspricht der Tanzauftritt der Jugendgarde zu den Dschinghis-Khan-Hits "Moskau" und eben "Tschinghis Khan" zu werden. Natürlich haben die Gardemädchen auch das neue Kinder-Prinzenpaar im Gefolge. Die Namen der neuen Hoheiten gibt Regina Merkl aber noch nicht preis.Auf Garde und Prinzenpaar wartet eine anstrengende, weil veranstaltungsreiche Saison. Am 7. und am 21. Januar treten sie beim Kinder- und Jugendgardetreffen in Nabburg auf. In Hirschau wird am Samstag, 13. Januar, die Stimmung zum vierten Mal mit einem großen Faschings-Warm-up im Josefshaus angeheizt. Dort steigt - nach der gelungenen Premiere des Vorjahres - am Samstag, 27. Januar, der zweite GaMu-Ball. Eine Woche später werden Prinzenpaar, Kinder- und Jugendgarde am Samstag, 3. Februar, den Kinderfaschingszug durch die Innenstadt anführen. Am Unsinnigen Donnerstag (8. Februar) ist man im Seniorenzentrum Evergreen in Schnaittenbach zu Gast. Beim Faschingszug in Vilseck am Sonntag, 11. Februar, sind die Hirschauer ebenfalls mit von der Partie.Am Rosenmontag (12. Februar) wirbeln die Gardemädchen beim Kinderfasching des Zwergerl-Treffs im Josefshaus über das Parkett. Damit man am Faschingsdienstag sowohl in Freudenberg als auch in Regina Merkls Heimatort Schmidmühlen präsent sein kann, teilt sich die Gruppe in eine Kinder- und eine Jugendgarde auf.