Vermischtes Hirschau

18.08.2017

4

0 18.08.2017

Richtig vorstellen können es sich Marie Giehrl und Lilli Pfab noch nicht, wie das am Samstag, 16. September, in Crailsheim klappen soll. Dass nämlich rund 70 Majoretten aus acht Vereinen mit ihren Leuchtstäben einen perfekten, weil synchronen Showauftritt hinlegen. Weil sechs der Hirschauer Majoretten mit dabei sein wollen, ist für sie die Sommerpause gestrichen.

Vier Stücke geplant

Präzision gefragt

Zweimal waren die beiden Majoretten bereits zum Training in Baden-Württemberg, um die Choreographie einzustudieren. Beim ersten Mal in Niedereschach geschah dies sechs Stunden lang unter Leitung der beiden Trainerinnen des DTSV-Landesverbandes, Nele Schmalbach und Carina Rohrer. Sie leiteten auch das zweite, fünfstündige Training in Crailsheim, zu dem 40 junge, ihren Leuchtstab schwingende Damen gekommen waren.Von Hirschauer Seite waren neben Marie Giehrl und Lilli Pfab auch Selina Mörtelbauer, Leonie Hubmann und Franziska Paulus mit von der Partie. Beim ersten Treffen hatte man ein Video gedreht, damit die Teilnehmerinnen in ihren Heimatvereinen die Choreographie weitergeben und üben konnten. Getanzt wird zu vier gemeinsamen Stücken: "I've got no roots" von Alice Merton, "Shut up and dance" von Walk on the Moon, "Ich bau dir ein Schloss" von Jürgen Drews und "Hulapalu" von Andreas Gabalier.In Hirschau wird seit Anfang Juli einmal pro Woche trainiert. Außer Marie Giehrl und Lilli Pfab bereiten sich Leonie Hubmann, Franziska Paulus, Selina Mörtelbauer und Katharina Stein auf den großen Auftritt beim Fränkischen Volksfest um 21 Uhr im Schönebürgstadion in Crailsheim vor. Trainerin Marie Giehrl: "Bei Bedarf halten wir Zusatzproben ab. Das Ganze ist ein einmaliger Versuch und ein gewagtes Unterfangen, schon deshalb, weil beim Auftritt mit Leuchtstäben die Exaktheit der Abläufe noch wichtiger ist, als bei einer normalen Darbietung, da das Publikum nur die Leuchtstäbe sieht." Nach Möglichkeit soll eine der beiden Landesverbands-Trainerinnen zu einer Übungseinheit nach Hirschau kommen.Am Rande des Trainings in Crailsheim wurde zwischen der Baden-Württembergischen LTSV-Vorsitzenden Ursula Grabfelder, dem Vorsitzenden der Crailsheimer Majoretten, Tobias Haberäcker, und dem Hirschauer Musikzugvorsitzenden Maximilian Stein vereinbart, im April 2018 in Hirschau ein Dance-Festival auszurichten. Majoretten- und Gardegruppen sollen ihre Showtänze "just for fun" dem Publikum vorführen und sich nebenbei von einer Jury bewerten lassen. Im Vordergrund sollen aber der Spaß und die Freundschaft stehen. In Baden-Württemberg wurde diese Veranstaltungsart schon öfter durchgeführt. Hirschau erschien den Verantwortlichen wegen der Kombination Kinder-/Jugendgarde und Majoretten als Veranstaltungsort bestens geeignet.