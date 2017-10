Vermischtes Hirschau

Schauplatz war das Schönebürgstadion in Crailsheim. Rund 500 Zuschauer erlebten eine bislang in Deutschland noch nie gebotene Tanzshow. 85 Majoretten aus acht Vereinen Baden-Württembergs und Bayerns tanzten, ihre Leuchtstäbe synchron schwingend, auf dem in Dunkelheit gehüllten Stadionrasen. Mit dabei waren acht Majoretten des Musikzugs Hirschau. Seit Juli hatten sich Marie Giehrl, Lilli Pfab, Franziska Paulus, Leonie Hubmann, Christina Schneider, Olivia Neal, Katharina Stein und Selina Mörtlbauer auf das Ereignis beim 177. Crailsheimer Volksfest vorbereitet. Zweimal waren sie nach Baden-Württemberg gefahren, um unter Leitung der Trainerinnen Nele Schmalbach und Carina Rohrer vom DTSV-Landesverband die Choreographie einzustudieren. Daheim wurde jede Woche geübt. Nach Crailsheim begleitet wurden die Hirschauerinnen von einer Fangruppe. Unter den Klängen der dortigen Trommlergruppe und von 14 Hirschauer Orchester-Musikern marschierten die Majoretten im Gänsemarsch zum Stadion, wo sie mit Beifall empfangen wurden. Den begeisterten Zuschauern bot sich bei den Vorführungen auf dem Spielfeld ein faszinierendes Bild an tänzerischer Harmonie.