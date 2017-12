Vermischtes Hirschau

29.12.2017

20

0 29.12.201720

Auch heuer nutzt Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann den letzten Pfarrbrief des Jahres dazu, seine Gemeindemitglieder mit interessantem Zahlenmaterial über das pfarrliche Leben zu informieren.

Nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Taufen geblieben. 2016 empfingen 19 Kinder das Taufsakrament, heuer waren es 20. Bei den Erstkommunikanten gab es eine leichte Steigerung. 27 Mädchen und Jungen (Vorjahr: 25) traten erstmals an den Tisch des Herrn. 20 Kindern (zuletzt 49) spendete Weihbischof Josef Graf das Sakrament der Firmung. Die Zahl der kirchlichen Eheschließungen erreichte einen Tiefststand. Nur zwei Paare (zuletzt vier) schlossen vor Gott den Bund des Lebens.Die Zahl der Kirchenaustritte ist leicht von 16 auf 18 gestiegen. Hinzu kommen 18 Austritte von in Hirschau Getauften (Vorjahr 9), die nicht mehr im Einzugsbereich der Pfarrgemeinde wohnen. Zurückgegangen ist die Zahl der Todesfälle. 2017 wurden 40 Pfarrangehörige zu Grabe getragen (Vorjahr 44). Bei den Kirchenzählungen wurden am 12./13. März 247 Gottesdienstbesucher registriert, am 11./12. November waren es 285.Auch 2017 erwiesen sich die Gemeindemitglieder als spendenfreudig. Die Afrika-Kollekte erbrachte 312 Euro, die Sternsingeraktion 6089 Euro, das Fastenopfer der Kinder 134 Euro. Für die Misereor-Kollekte wurden einschließlich des Fastenessens 1527 Euro gespendet. Bei der Renovabis-Sammlung gingen 338 Euro ein. Das Ergebnis der Weltmission-Sammlung betrug 494 Euro, das der Diaspora-Sammlung 348 Euro.Stadtpfarrer Bergmann dankt all denen, die "viel Zeit und Mühe zur Ehre Gottes und für die Pfarrgemeinde aufgebracht haben".