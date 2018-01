Vermischtes Hirschau

19.01.2018

9

0 19.01.2018

Eine Großinvestition tätigen die Hüttenschützen Massenricht. Noch kurz vor Weihnachten hat der Verein sieben elektronische Schießstände bestellt. Dank der Subventionszusagen der Regierung der Oberpfalz und der Stadt Hirschau kann diese Modernisierungsmaßnahme im Frühjahr angegangen werden.

Zahlreiche Erfolge

"Eine Belastung"

Ehrungen Vereinsmeister



Schüler: Valentin Rumpler (173 Ringe), Jugend: Tina Reichl (377), Junioren: Timo Wisgickl (383), Schützen: Tobias Schmidl (372), Damen: Julia Helgert (394), Altersklasse: Martin Rumpler (381)



Würdenträger



Liesl: Ingrid Reichl (184,9-Teiler), Jugendkönig: Timo Wisgickl (173,3), 1. Jugendritter: Paul Rumpler, 2. Jugendritter: Valentin Rumpler, Schützenkönig: Marco Trummer (20,4), 1. Ritter: Martin Rumpler, 2. Ritter: Tobias Schmidl.



Jahrespokale



Beste Blattln beim Vereinsmeisterschießen hatten: Marco Trummer (15,4-Teiler), Bernhard Schmidl und Paul Rumpler. (ln)

Massenricht. Wie Vorsitzende Anita Zirnig bei der Königsproklamation in der Rödlaser Berghütte sagte, wolle der Verein diese Entwicklung nicht verschlafen. Der Anfang sei bereits im vergangenen Jahr mit dem Kauf einer Lichtgewehranlage gemacht worden. Jetzt werde auf die komplette Kapazität aufgestockt.In ihrem Jahresrückblick erinnerte Zirnig an die Gaumeisterschaft, bei der 15 Massenrichter Schützen angetreten waren. Paul Rumpler wurde Gaumeister, Timo Wisgickl Vize in der Jugendklasse. Bei den Junioren gewann Jonas Wisgickl. Das Damen- und das Jugendteam wurden jeweils Gaumeister, die Mannschaft in der Schützenklasse Vizemeister.Bei den Hirschauer Stadtmeisterschaften holten sich die Massenrichter mit dem Luftgewehr nahezu alle Titel: Tina Reichl bei den Schülern, Paul Rumpler bei der Jugend, Susanne Luber bei den Damen und Bernhard Schmidl in der Schützenklasse. Das Gleiche galt für die Mannschaftswertungen. Außerdem ging die neu gestiftete Stadt-Ehrenscheibe nach Massenricht. Die 2. Gauzofe kommt mit Ulrike Berndt aus den Reihen der Hüttenschützen.Beim Gauschießen siegte Tina Reichl in der Jugend-Meisterwertung. Paul Rumpler wurde Dritter, Timo Wisgickl Vierter. Den Gaupokal holte sich die Jugendmannschaft ebenfalls. Die Schützenmannschaft schaffte den 2. Platz in der Gaupokalwertung. Einen 3. Rang belegten die Massenrichter beim Sparkassenpokalschießen. Bei den Landesmeisterschaften in Pfreimd holte sich Paul Rumpler mit 372 Ringen die Bronzemedaille, Timo Wisgickl belegte mit 366 Ringen den 5. Platz in der Jugendwertung.Bei der Landkreismeisterschaft stellten die Hüttenschützen mit Tina Reichl in der Schülerklasse weiblich, mit Paul Rumpler in der Klasse Jugend männlich und mit Jonas Wisgickl bei den Junioren B gleich drei Meister. In der Mannschaftswertung belegten die Schützen-, die Schüler- und die Juniorenmannschaft den Bronzeplatz.Zirnig berichtete, dass man zu Beginn der Ligakämpfe vereinsintern die Schützen etwas durcheinandergemischt habe: Erfahrene Schützen ließen den Jungspunden den Vortritt und wechselten in eine neu gegründete 3. Mannschaft, diese ganz unten im Klassement wieder anfangen musste und in der B-Klasse des Gaus leicht überqualifiziert ist. Die 2. Mannschaft tritt nach wie vor in der Kreisliga Nordwest an und kämpft um einen Mittelplatz.Die neue 1. Mannschaft mit den jüngsten Schützen macht sich hervorragend in der Bezirksliga Nord und führt die Tabelle an. Auch in der Jugendwertung stehen die Hüttenschützen vorn, sind in jeder Klasse Schützen am Start. Jugendleiterin Rosa Pröls kämpft mit ihren Schützlingen an allen Fronten - sei es im Gau oder auch im Leistungszentrum in Pfreimd.Die Hüttenschützen sind laut Zirnig maßgeblich am gesellschaftlichen Leben der ehemaligen Gemeinde Massenricht beteiligt. Es gebe nahezu keine Veranstaltung, bei der der Verein nicht mit eingebunden sei. Seinen guten Eindruck vom Vereinsleben gaben die "Bilder des Jahres", die auf der Leinwand gezeigt wurden. Als Belastung empfänden die Schützen, dass nun schon im dritten Jahr kein Pächter auf der Rödlaser Berghütte sei, merkte Zirnig an. Das bedeute im Alltag, dass die Schützen auch immer mehr außersportliche Aufgaben übernehmen, angefangen von der Pflege und Erhaltung des Gebäudes bis hin zu den Außenanlagen.