Vermischtes Hirschau

03.01.2018

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" Unter diesem Motto waren am Dienstag und Mittwoch die Mädchen und Jungen der Stadtpfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt als Sternsinger im Hirschauer Stadtgebiet unterwegs, ebenso in Weiher und Krickelsdorf. Insgesamt machten sich neun Gruppen auf den Weg, um diese Botschaft zu verbreiten.

Mit ihrem Motto wollten die Sternsinger bei der Bevölkerung das Bewusstsein dafür schärfen, dass in weiten Teilen der Welt Mädchen und Jungen unter oft unwürdigen, gefährlichen und gesundheitsschädlichen Bedingungen arbeiten müssen. Alleine in Indien, dem Beispielland der Aktion, sind 60 Millionen Mädchen und Jungen davon betroffen.Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann und Gemeindereferentin Barbara Schlosser hatten gehofft, dass die Heiligen Drei Könige bei ihren Hausbesuchen wohlwollend aufgenommen werden. Dem war auch so. Nahezu überall wurden Kaspar, Melchior und Balthasar und ihr Sternenträger herzlich begrüßt und darum gebeten, ihren Segenswunsch "20 + C(hirstus) + M(ansionem) + B(enedicat) + 18" ("Christus segne dieses Haus") am Türbalken anzubringen.