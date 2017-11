Vermischtes Hirschau

05.11.2017

"Die IG BCE fordert ein Energiewendeministerium, das aus dem Umwelt- und dem Verkehrsministerium zusammengesetzt werden sollte", betonte Bezirksleiter Hartmuth Baumann. Bei dem Treffen ehrte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie langjährige Mitglieder.

Können selbst verhandeln

Wird Rad zurückgedreht?

Ehrungen 60 Jahre Mitgliedschaft: Sieglinde Kohl, Franz Dietz, Josef Gebhardt, Klaus Maier, Helmut Meier, Bernd Müssig und Justin Zeinz



40 Jahre: Zenta Bauer, Brigitte Hanft, Ludwig Dotzler, Günter Enderer, Manfred Kraus und Manfred Schulz



25 Jahre: Rosa Haller, Eduard Fink, Max Fischer, Hubert Merkl, Günther Pawluk, Christian Scholzen, Kurt Seuß, Johann Siegert, Wolfgang Staudte und Markus Strobl



Nachdem die Ortsgruppe Hirschau sich dazu entschlossen hat, die Betreuung der Mitglieder aus dem früheren AKW-Feldspatwerk in Hagendorf zu übernehmen, kündigte Ortsgruppenvorsitzender Josef Birner die Ehrung von Alfons Brenner aus Hagendorf an. Er sei bereits seit 60 Jahren Mitglied in der IG BCE. (bij)

"Die Energie- und Stromkosten sind für unsere Unternehmen mindestens ebenso wichtig wie die Personalkosten. Wir brauchen daher eine klare Aussage von der Politik, woher in der Zukunft eine zuverlässige und bezahlbare Energie kommen soll, wenn nach dem Aus für Atomstrom jetzt auch die Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden sollen", sagte Baumann im Restaurant am Monte Kaolino.Wie Ortsgruppenvorsitzender Josef Birner einleitend feststellte, seien Gewerkschaften in erster Linie die Interessensvertretung der Mitglieder in den Betrieben. Die Gewerkschafter in den Kaolinbetrieben bräuchten nicht auf ein Eingreifen der Politik bei der Lohngestaltung hoffen, sondern könnten diese selbst verhandeln und gestalten. "Unser Mindestlohn ist der Tariflohn, und der ist bereits in der niedrigsten Facharbeiterlohnstufe doppelt so hoch wie der gesetzliche Mindestlohn", informierte Birner. "Überall dort, wo es keine oder nur schwache Gewerkschaften gibt, sind auch die Arbeits- und Einkommensbedingungen schlecht", verdeutlichte er.Birners Dank galt den Jubilaren für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Sie hätten sich über viele Jahre für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten in der Kaolinindustrie eingesetzt. Gewerkschaftsmitglieder teilten schon immer gemeinsame Werte. Am allerwichtigsten seien dabei Gerechtigkeit, Solidarität und ein menschliches Miteinander. Natürlich wolle man auch eine gerechte Teilhabe am Unternehmenserfolg und kämpfe daher für gute Löhne.Die Gestaltung der Lohnpolitik sei das Kerngeschäft der Gewerkschaften, bekräftigte Hartmuth Baumann in seiner Laudatio. Gewerkschaftliche Erfolge seien jedoch kein Selbstläufer, sondern meist hart erkämpft. Dies gelinge nur mit einer starken Mitgliedschaft. Gemeinsam mit den Jubilaren habe man in der Vergangenheit gute und zukunftsfähige Arbeitsbedingungen erfolgreich gestaltet, verdeutlichte der Bezirksleiter.Von einer neuen Bundesregierung brauche man nicht erwarten, dass sie die Themen der Arbeitnehmerschaft wie Rente mit 63 oder Altersteilzeit im Sinne der Beschäftigten gestalten wolle. "Eher muss man davon ausgehen, dass hier das Rad zurückgedreht werden soll", befürchtete er. Dies gelte vermutlich auch beim Missbrauch der Befristung von Arbeitsverhältnissen, dem Ausbau des gesetzlichen Mindestlohnes oder bei der Ruhezeitregelung für Beschäftigte, meinte Baumann.Im anschließenden Festakt überreichte er zusammen mit dem Ortsgruppenvorsitzenden Josef Birner Ehrengaben, Urkunden und Ehrennadeln der IG BCE. Mit Tanzmusik klang der Ehrenabend bei einem gemütlichen Beisammensein aus.