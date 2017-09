Vermischtes Hirschau

21.09.2017

21.09.2017

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb Hans Heckel im Alter von 82 Jahren. Seit 1983 war er ununterbrochen Jagdpächter in Ehenfeld. Bereits 1963 kam der Franke aus Stein-Bertelsdorf zum ersten Mal in den oberpfälzischen Ort und baute im Laufe der Jahre mit vielen Dorfbewohnern ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis auf. Der kleine Ort wurde für ihn zur zweiten Heimat, gewohnt hat er immer beim "Melchmer". Sein Engagement für Ehenfeld war groß. Er spendete für Kindergarten und Schule und unterstützte die örtlichen Vereine. Bei der 125-Jahr-Feier der Feuerwehr Ehenfeld 2008 war er Ehrenschirmherr. Geliebt hat er die Schafkopfrunden mit Einheimischen, für die er oft 100 Kilometer Anfahrt in Kauf nahm. Beruflich war er bis zur Pensionierung Geschäftsführer bei der Elektro-Union in Nürnberg. Neben der Jagd war er Politiker mit Leib und Seele und für die CSU im Stadt- und Kreistag. Über 70 Ehenfelder nahmen an seiner Beerdigung in Oberweiherbuch teil, unter ihnen Bürgermeister Hermann Falk, Altbürgermeister Hans Drexler und der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Franz Birner. Musikalisch wurde die Beerdigung von einer Abordnung der Ehenbachtaler Blaskapelle und von Jagdhornbläsern umrahmt.