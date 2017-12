Vermischtes Hirschau

04.12.2017

5

0 04.12.2017

Ehenfeld. Den Abschluss eines Vereinsjahres mit sehr vielen Aktivitäten feierten die Mitglieder der Blumen- und Gartenfreunde Ehenfeld im Pfarrheim. Vorsitzende Marion Schlosser dankte allen, die sich an den Arbeitseinsätzen zur Ortsverschönerung beteiligt haben. Auch einige Termine für 2018 gab sie bekannt. So sollen die Gärtnerei Steinhilber in Rothenstadt und die Firma Tee Biller in Schnaittenbach besichtigt werden. Ferner ist eine Fahrt zur Landesgartenschau in Würzburg vorgesehen. Dann startete Kreisfachberater Arthur Wismet seine Reise durch das Gartenjahr 2017. Viele Bilder verdeutlichten die verschiedenen Themenbereiche: Schottergärten, Edelstahlblumen, Palettenmöbel, moderne Gartenzäune in Form von Gambionen, die Ursachen der schlechten Obsternte und das Insektensterben. Das Innenleben der Hochbeete, der landkreisweite Befall mit neuen Schädlingen wie der Kirschessigfliege und dem Eichenprozessionsspinner wurden erörtert. Die Anwesenden ließen sich zu Kartoffeln mit Quark geräucherte Forelle schmecken. Zum Schluss konnte sich jeder Kürbisse mit nach Hause nehmen, mit denen 2. Vorsitzender Bernhard Meier den Saal dekoriert hatte.