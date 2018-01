Vermischtes Hirschau

25.01.2018

210 Mitglieder zählt der Obst- und Gartenbauverein Hirschau zum Jahreswechsel. Vier Todesfälle gleichen Neuaufnahmen fast aus, berichtet Vorsitzender Roland Maier in der Jahreshauptversammlung. Als herausragender Termin steht heuer exakt am Gründungstag, 7. April, die 100-Jahr-Feier an.

Auf Eigenprodukte setzen

Fixkosten bleiben

Besonders freute sich Vorsitzender Maier dass 3. Bürgermeister Peter Leitsoni und der Kreisvorsitzende der Obst- und Gartenbauvereine, Landrat Richard Reisinger, gekommen waren. Dieser lobte Roland Maier als verlässlichen und gewissenhaften Menschen, der auch im Kreisverband als Kassier einen Aktivposten darstelle.Die Obst- und Gartenbauvereine (OGV), so Reisinger, stehen für naturnahe Gärten. Sicher könne ein Garten wenig ändern. Die Summe der Gärten jedoch könne viel Positives für Insekten, Schmetterlinge, Vögel oder Igel bewirken. 90 Prozent des Apfelsaftkonzentrats das in Deutschland verarbeitet würde, komme aus China: "Das braucht keiner, da wären Eigenprodukte oder Streuobstwiesen die viel bessere Lösung", merkte Reisinger an.Im Jahresbericht ließ der Vorsitzende die monatlichen Angebote bildhaft Revue passieren. Die Tagesfahrt zur kleinen Gartenschau nach Pfaffenhofen und zum Hopfenmuseum in Wolnzach hatte bei bestem Wetter noch ein paar Plätze frei. Sehr interessant sei die Führung durch die Burg Falkenberg mit anschließender Wanderung im Waldnaabtal gewesen. Voll gefordert waren die Helfer, als sich im August 31 Kinder zum Basteln eines Fledermaushäuschens eingefunden hatten. Als besondere Aktion wurde die Schule beim Bau von Hochbeeten unterstützt. Auch alle anderen Angebote erfreuten sich guter Resonanz.Im Kassenbericht vermeldete Christine Kugler ein kleines Plus, das allerdings vom Minus der Obstverwertung aufgezehrt wurde. Die blieb 2017 zu, die Ernte fiel zu mager aus. Die Fixkosten liefen allerdings weiter.Im Ausblick warb Maier für Helfer bei einem Arbeitseinsatz am OGV-Stadel. Das Rankwerk am Giebel müsse zurückgeschnitten werden, ehe es Schäden an der Stadelwand oder dem Dach anrichte. Als nächste Veranstaltung wies Maier auf die Wanderung nach Ehenfeld am Faschingsdienstag und die Stadtführung mit Ortsheimatpfleger Sepp Strobl am 17.März hin. Am 17. Mai ist die Besichtigung der Müllverbrennungsanlage in Schwandorf geplant. Eine Radtour zum Bienenhof Aschach, die Besichtigung des Hutzelhofs in Weißenberg sowie eine Rundfahrt am Truppenübungsplatz Grafenwöhr runden die Angebote ab.Im August sind die Kinder zum Bau eines Igelhauses eingeladen. Nachdem sowohl bei der Aktion in der Schule als auch in den Ferien die Kleinen mit viel Eifer bei der Sache sind, wird die Gründung einer Kinder- und Jugendgruppe überlegt.