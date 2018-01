Vermischtes Hirschau

30.01.2018

17

0 30.01.201817

Überragend besucht ist die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Massenricht. Im Schulungsraum des Gerätehauses müssen noch Bänke und Stühle aufgestellt werden, damit alle einen Sitzplatz bekommen. Wohl ein Grund für den Ansturm: Neuwahlen stehen an.

Vorstand Vorsitzender: Bernhard Wisgickl Stellvertreter: Thomas Kummer



Kassier: Leonhard Luber



Schriftführer: Hubert Fick



Kassenprüfer: Martin Rumpler und Hermann Fick (fdl)

Massenricht. Fast die Hälfte der Besucher waren jugendliche Mitglieder. Sieben von ihnen erhielten bei der Zusammenkunft die Jugendspange: Luisa Bock, Katharina Luber, Helena Fellner, Tina Reichl, Fabian Kummer, Paul Rumpler und Leon Wisgickl. Vorsitzender Bernhard Wisgickl blickte auf ein Jahr voller Aktivitäten zurück. Die Wehr wurde zu vier Einsätzen gerufen. Bei Unterstützungsmaßnahmen, Übungen und Schulungen kamen über 100 Stunden zusammen. Die Wehr hat aktuell 133 Mitglieder, darunter 39 Aktive.Kreisbrandrat Fredi Weiß erinnerte an die Gefährlichkeit der Einsätze. Als Beispiel nannte er die Hilfsmaßnahmen nach dem großen Sturm der vergangenen Woche, als drei Feuerwehrleute ums Leben gekommen seien. Auch ging er auf Verstöße bei Absicherungsmaßnahmen und die Regelung bei der Benutzung privater Autos bei Fahrten zum Einsatzort ein. Kommandant Josef Luber beleuchtete detailliert die vier Einsätze. Er machte deutlich, wie wichtig es ist, die komplette Feuerwehr-Bekleidung zu tragen, besonders in den Wintermonaten.Nach bestandener Gruppenführerprüfung wurde 2. Kommandant Sebastian Trummer vom Kreisbrandrat sowie Kreisbrandinspektor Martin Schmidt und Kreisbrandmeister Marco Weiß zum Löschmeister befördert. Bürgermeister Hermann Falk leitete die Wahl des neuen Vorstands. In Massenricht gibt es die Besonderheit, dass die beiden Kommandanten für sechs Jahre, der Vorstand aber nur für eine Amtszeit von drei Jahren bestimmt wird.Vorsitzender Wisgickl gab noch einige Termine bekannt. Am Freitag, 2. Februar, organisieren alle örtlichen Vereine um 19 Uhr eine Lichtmesswanderung. Gegen 20 Uhr schließt sich ein Bildervortrag in der Rödlaser Hütte zum Thema "Unser Baum für den Papst - die Christbaumaktion 2015" an. Im März wird ein Motorsägenkurs angeboten. Interessierte melden sich bei Bernhard Wisgickl.Die Wehr nimmt heuer an folgenden Festen teil: Sonntag, 13. Mai, 125 Jahre Feuerwehr Haunritz-Högen; Sonntag, 27. Mai, 150 Jahre Feuerwehr Kohlberg; Samstag, 21. Juli, 150 Jahre Feuerwehr Hirschau.