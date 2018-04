Vermischtes Hirschau

12.04.2018

Mit einer dreiviertel Stunde Verspätung beginnt die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Ehenfeld. Der Grund: Die Registrierung der vielen anwesenden Mitglieder zögert den Beginn hinaus.

Geduld vor Neuwahlen

Nicht kandidiert

Am Ende Brotzeit

Ehenfeld. Jagdvorstand Hubert Heuberger ging in seinem Bericht auf die Vorstandssitzungen, Besprechungen mit Behörden und die Arbeiten zum Wegebau ein. Der Tod des Jagdpächters Hans Heckel war für die Jagdgenossen ein Schock gewesen. War er doch auch ein großer Gönner und Förderer vieler Vereine und Institutionen im Ort. Ehenfeld wurde zudem über Jahrzehnte hinweg seine zweite Heimat mit vielen persönlichen Freunden.Beim Tagesordnungspunkt Verwendung des Jagdpachtschillings wurde der Vorschlag des Vorstandsgremiums mehrheitlich angenommen.Für die Jagdpächter berichtete Willi Roth. Demnach wurde der Abschussplan wurde auch dieses Jahr erneut erfüllt. Alle Wildschäden konnten mit den Geschädigten einvernehmlich geklärt werden.Roth erinnerte an die jahrzehntelange Verbindung der Jagdpächter zur Jagdgenossenschaft. Zugleich erläuterte er das Angebot der vorzeitigen Jagdpachtverlängerung. Nach einer Aussprache stimmte die Mehrheit der anwesenden Mitglieder gegen die Annahme dieses Angebots. Man habe nun ein Jahr Zeit, die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden.Da Jagdvorstand Hubert Heuberger nach fünf Jahren Amtszeit aus privaten Gründen nicht erneut kandidierte, nahm die Suche nach einem Nachfolger längere Zeit in Anspruch. Zur Wahl stellte sich danach Christian Meier, der bereits von 2003 bis 2013 die Geschicke der Jagdgenossenschaft lenkte.Er wurde mit großer Mehrheit gewählt. Schneller ging es hinterher bei der Wahl der anderen Vorstandsposten. Stellvertretender Vorsitzender wurde Bernhard Reich, Schriftführer und Kassier Johannes Falk, Kassenprüfer Thomas Gnan und Franz Josef Kummer, und dem Beirat gehören Christian Basler, Richard Falk und Christian Kummer an.Stadtrat Franz Birner sprach in Vertretung von Bürgermeister Hermann Falk Grußworte. Er betonte das gute Verhältnis zwischen der Jagdgenossenschaft Ehenfeld und der Stadt Hirschau, bei den gemeinsamen Vorhaben. Nach dem offiziellen Teil endete die Versammlung mit einer Brotzeit für alle Teilnehmer.