Vermischtes Hirschau

27.04.2018

Die KAB versteht sich als soziales Gewissen der Gesellschaft. Das wurde einmal mehr deutlich beim Bericht, den der Hirschauer KAB-Ortsvorsitzende Günter Überacker bei der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim gab. Vorausgegangen war ein Gottesdienst in der Pfarrkirche, bei dem der verstorbenen Mitglieder gedacht wurde.

In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an die Buswallfahrt zur Abschlussveranstaltung der bayerischen Diözesen in München anlässlich des 100. Jubiläums der Erhebung Marias zur Schutzheiligen Bayerns. Weiter erwähnte er die Teilnahme am Arbeitnehmergottesdienst auf dem Annaberg, an Spenden, den Einkehrtag für Senioren in Johannisthal.Ein Ziel, für das sich die KAB mit Nachdruck einsetze, sei der Schutz des Sonntags als arbeitsfreier Tag. "Sonntag muss Sonntag bleiben", betonte Übelacker. In Sachen Mütterrente fordere die KAB die volle Anerkennung der Erziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, wie sie schon für nach 1992 Geborene gelte. Die Gewährung des dritten Rentenpunkts für jedes Kind sei von der Bundesregierung ab 2019 geplant. Die KAB habe sich dafür bei den regionalen Bundestagsabgeordneten ins Zeug gelegt. Mit dem KAB-Rentenmodell setze sich der Verband für eine solidarisch finanzierte, zukunftssichere Altersversorgung ein. Die Sockelrente verhindere Armut im Alter. Die KAB habe die Bundestagspolitiker zur Rückkehr zur Parität in der Krankenversicherung aufgefordert. Außerdem habe man eine Kampagne gegen Altersarmut gestartet.In seiner Vorschau wies der Vorsitzende darauf hin, dass der Gottesdienst zum Tag der Arbeit heuer aus organisatorischen Gründen erst am Mittwoch, 2. Mai, auf dem Mariahilfberg in Amberg gefeiert wird, eine Einkehr in der Berggaststätte schließt sich an. Er kündigte für Samstag, 26. Mai, eine Tagesfahrt des KAB-Kreisverbands nach Neukirchen Hl. Blut an. Teilnehmen will man am Arbeitnehmergottesdienst am Freitag, 27. Juli, am Annabergfest in Sulzbach-Rosenberg. Die Diözesanwallfahrt der KAB-Senioren führt am Dienstag, 18. September, nach Plankstetten.