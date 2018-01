Vermischtes Hirschau

24.01.2018

Thomas Gnan steht weiter an der Spitze der Katholischen Landvolkbewegung (KLB). Ein Hingucker bei der Jahreshauptversammlung ist ein Bildervortrag von Stadtheimatpfleger Sepp Strobl über das historische Hirschau.

Vorstand Vorsitzende: Barbara Schlosser Stellvertreterin: Brigitte Gnan



Vorsitzender: Thomas Gnan Stellvertreter: Roland Siegler



Kassenverwalterin: Veronika Rumpler



Schriftführerin: Marina Basler



Beisitzer: Tanja Fellner und Angelika Meyer (fdl)

Ehenfeld. In seinem Rückblick auf die vergangenen vier Jahre erinnerte Vorsitzender Thomas Gnan an die Zeit, als damals ein neues Team hochmotiviert die Führung der KLB übernommen hatte. Man habe bewährte Veranstaltungen wie den Emmausgang an Ostern weitergeführt, aber auch viele neue Akzente gesetzt. Mit Ausflügen, Familiennachmittagen oder Vorträgen zu unterschiedlichen Themen habe der Verein das Dorfleben bereichert. Die Zusammenarbeit mit KAB und KLJB bei Veranstaltungen gestalte sich sehr harmonisch. Höhepunkt der abgelaufenen Wahlperiode war laut Gnan das 50. Gründungsfest des Vereins 2015. Aktuell hat das örtliche Landvolk 213 Mitglieder.Bei den Neuwahlen hatte der Wahlausschuss eine leichte Aufgabe. Alle Vorstandsmitglieder traten wieder an, und mit Angelika Meyer konnte sogar der vakante Beisitzerposten besetzt werden.Der alte und neue Vorsitzende Thomas Gnan wies auf einige Termine hin. Am Sonntag, 4. März, ab 9 Uhr veranstaltet die Kreis-KLB einen Brunch im Ehenfelder Pfarrheim, zu dem alle Mitglieder eingeladen sind. Für Sonntag, 10. Juni, ist eine Fahrt nach Nürnberg und an den Brombachsee geplant, im Sommer soll eine Marterlwanderung rund um Ehenfeld angeboten werden.Stadtheimatpfleger Sepp Strobl hielt einen Bildervortrag über das historische Hirschau. Darunter waren Fotos vom Weg von Ehenfeld nach Hirschau, aber auch vom Ebenhof, der Ziegelhütte und der Straße am Hirschauer Friedhof vor und nach der Neugestaltung der Kreisstraße AS 18. Die Aufnahmen gingen zurück bis 1897 und zeigten das Zollhäusl, das untere Stadttor, etliche Brände in der Innenstadt, das frühere Krankenhaus und zahlreiche Wirtshäuser.Die Vergleichsbilder von früher und heute machten deutlich, wie sehr sich die Hirschauer Innenstadt im Laufe der Jahre verändert hat. Bei den Bildern wurden Erinnerungen wach. Sepp Strobl selbst erfuhr von den Teilnehmern manch interessantes Detail.