Vermischtes Hirschau

02.02.2018

Ob Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt oder auch Feste - der Wanderverein leiht dafür seit Jahrzehnten den örtlichen Vereinen seine Buden und Gerätschaften aus, etwa seine Kuchentheke. Diesen Service gibt es nun nicht mehr.

Bei der Jahreshauptversammlung blickte Vorsitzender Felix Fischer in seinem Bericht auf ein veranstaltungs- und arbeitsreiches Jahr zurück. Die aktiven Mitglieder waren 2017 bei insgesamt 41 auswärtigen Wandertagen auf Schusters Rappen unterwegs.Als Höhepunkt des Vereinslebens bezeichnete Felix Fischer den 47. Internationalen Hirschauer Volkswandertag, der wieder zahlreiche Teilnehmer angelockt habe. Mit dem Einbeziehen des Monte-Kaolino-Gipfels habe man erneut einen Volltreffer gelandet, zumal die Teilnehmer das Plateau nicht zu Fuß hätten erklimmen müssen. Exakt 718 Wanderer, Walker und Jogger aus 42 Vereinen hätten sich auf den Weg gemacht.Mit geselligen Veranstaltungen wurde der Verein laut Fischer das kameradschaftliche Klima im Verein gepflegt. Er erinnerte an Faschingsnachmittag, Karfreitags-Frühschoppen, Ausbuttern, Schlachtschüsselessen, Weihnachtsfeier und Helferessen. Felix Fischer und sein Stellvertreter Christian Renner hatten noch eine angenehme Pflicht zu erfüllen. Sie ehrten Ingrid Naber und Stefan Stark für ihre 40-jährige Vereinstreue und überreichten ihnen als Zeichen des Dankes Anstecknadel und Urkunde.Eine für die Hirschauer Vereine wenig erfreuliche Botschaft hatte 2. Vorsitzende Christian Renner Christian Renner zu verkünden. Der Vorstand habe beschlossen, keine Buden und Gerätschaften mehr auszuleihen. Bei den Buden müssten die Dächer repariert oder erneuert werden. Außerdem rechneten sich die Einnahmen für das Verleihen nicht mit dem Aufwand für den Auf- und Abbau der Buden.Nächste Vereinsveranstaltung ist die Faschingsfeier am Faschingsdienstag, 13. Februar, um 15 Uhr im Gerätehaus. Anmeldungen dafür nehmen Felix Fischer (38 67) und Carmen Renner (0171/3 68 52 45) entgegen.