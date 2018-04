Vermischtes Hirschau

27.04.2018

Wolfgang Falk gibt beim Ehenfelder Männerchor weiter den Ton an. Die Mitglieder bestätigen ihn als Vorsitzenden im Amt. Im Mittelpunkt stehen aber auch zwei weitere Personen.

Vorstand Vorsitzender: Wolfgang Fal k



Stellvertreter: Hans Birner



Schriftführer: Fritz Dietl



Kassenverwalter: Norbert Falk



Beisitzer, aktive Sänger: Bernhard Meie r Helmut Sperber



Beisitzer, passive Vereinsmitglieder: Alfred Hausmann Thomas Gnan



Kassenprüfer: Hermann Falk Werner Huber

Ehenfeld. Zur Jahreshauptversammlung hatten sich im Pfarrheim 29 Mitglieder eingefunden. Nach den Berichten von Vorstand, Schriftführer, Kassier und Chorleiterin wurde der neue Vorstand bestimmt. Da im Vorfeld gut vorgearbeitet worden war, ging die Wahl schnell über die Bühne, alle Posten konnten besetzt werden. Neu im Führungsteam ist Fritz Dietl als Schriftführer für Hans Kummer. Thomas Gnan ersetzt Hans Schlosser, der 25 Jahre lang einer der Vertreter der passiven Mitglieder war. Werner Huber wurde für Willi Lederer als Kassenprüfer gewählt, der dieses Amt 18 Jahre inne hatte.Eine besondere Auszeichnung wurde zwei Mitgliedern des Männerchors zuteil. Auf Vorschlag des Vorstands wurden Hans Kummer und Lorenz Kummer einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Hans Kummer war 46 Jahre lang aktiver Sänger und 50 Jahre Schriftführer des Vereins. Obwohl er in Amberg lebt, ist er über diesen langen Zeitraum hinweg dem Ehenfelder Männerchor treu geblieben. Lorenz Kummer war 56 Jahre aktiver Sänger, davon gehörte er 38 Jahre lang als Vertreter der aktiven Mitglieder dem Vorstand an. Außerdem war er auch acht Jahre lang Notenwart.Den Antrag, ein Sommerfest und ein Ritteressen zu veranstalten, lehnten die Mitglieder des Männerchors wegen der ohnehin schon großen Anzahl von Festen in der Ortschaft ab. Alternativ soll zusammen mit den Sängerfrauen eine Singstunde im Gemeinschaftshaus stattfinden. Wenn Interesse besteht, könnte der Verein zusammen mit den Blumen- und Gartenfreunden eine Fahrt zur Landesgartenschau in Würzburg unternehmen.Der Chor hat aktuell 115 Mitglieder, davon sind 28 Aktive und 87 Fördernde. Er beteiligt sich am Bergfestsingen der Sängergruppe Amberg und an der Sommerserenade des gemischten Chors Hirschau. Außerdem gestalten die Ehenfelder den Gottesdienst beim Turmfest in Rödlas mit ihren Liedern.