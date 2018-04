Vermischtes Hirschau

25.04.2018

29

0 25.04.201829

65-Jahr-Feier, Wechsel in der musikalischen Leitung des Orchesters sowie im Amt des Vize-Vorsitzenden, die bevorstehende Räumung des Probenraums als Hiobsbotschaft - wichtige Themen werden bei der Jahreshauptversammlung des Musikzugs Hirschau angesprochen.

Vorsitzender Maximilian Stein fasste diese und andere Ereignisse in dem Satz zusammen: "Seit der letzten Jahreshauptversammlung hat sich in unseren Reihen viel getan." Gravierendster Einschnitt sei 2017 der Abschied von Orchester-Dirigentin Annette Pruy-Semsch gewesen. Sie habe das Amt nach 13 erfolgreichen Jahren aus beruflichen Gründen aufgeben müssen. Zum Glück habe man mit Wolfgang Vögele hervorragenden Ersatz gefunden. Auch für Michael Meindls Rücktritt vom Amt des 2. Vorsitzenden, das dieser seit 2009 innehatte, seien berufliche Gründe ausschlaggebend gewesen. Dessen Amt habe kommissarisch Thomas Stark übernommen. Bei der Versammlung wurde Stark einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt.Stein erinnerte an zahlreiche Veranstaltungen. Anlässlich des 65. Musikzug-Geburtstags nahm man am Dousamma teil. Das 43. Marktplatzfest war sehr gut besucht. In der Weihnachtszeit absolvierten die Musiker die üblichen Auftritte beim Lebendigen Adventskalender, beim Adventssingen und vor der Christmette. Ab dann galt alle Konzentration dem Osterkonzert. In die Vorbereitungsphase platzte die Hiobsbotschaft, dass der Verein in den Sommerferien wegen der Generalsanierung des Schulhauses den dort untergebrachten Probenraum räumen muss.Bürgermeister Hermann Falk sagte zu, die Augen für mögliche Ersatzlösungen offen zu halten. Eventuell kann man laut Stein nach Abschluss der Sanierung in das Schulgebäude zurückkehren. Im Hinblick auf einen neuen Lagerraum zeichnet sich eine Lösung in Zusammenarbeit mit dem Festspielverein ab. Für beide Projekte wird der Verein nach Angaben des Vorsitzenden viel Geld ausgeben müssen. Darum sollten sich alle für die Werbung fördernder Mitglieder engagieren. Aktuell zählt der Verein einschließlich Majoretten, Gardekindern, Ausbildern usw. 147 Mitglieder, Durchschnittsalter: 20,9 Jahre.Zufrieden mit der Orchesterleistung beim Osterkonzert äußerte sich Dirigent Wolfgang Vögele. Um 2019 ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, wolle er das Probenwochenende auswärts abhalten. Zudem sollten dabei für die Satzproben externe Kräfte eingesetzt werden, um auch "einen Blick von außen" zu haben. Grundsätzlich appellierte er an die Musiker, ihren Probenbesuch zu steigern. Um dafür einen Anreiz zu setzen, will Vögele im Laufe des Jahres eine Serenade ansetzen. Für 2019 plant er eine CD-Aufnahme. Dafür nahm er bereits Kontakt zu Studios, etwa dem des Bayerischen Rundfunks, und zu mobilen Aufnahmetechnikern auf.Für den Nachwuchs war nach Aussage von Jugendvorsitzendem Erik Remhof das Zeltlager Höhepunkt des Jahres 2017. Heuer wird sich daran voraussichtlich die Jugend der Diana-Schützen beteiligen. Um erste Kontakte zu knüpfen, wolle man bei den Schützen das Luftgewehr- und Bogenschießen ausprobieren. Auch ein Sommerausflug gemeinsam mit der KJG sei für 2018 geplant.Von einem Wechsel im Trainerinnenteam der Majoretten berichtete Marie Giehrl. Die langjährigen Übungsleiterinnen Daniela Siegert und Manuela Tardel haben das Kommando an sie und an Lilli Pfab übergeben. Als Saison-Höhepunkte sah sie die Auftritte beim Marktplatzfest und beim GaMu-Ball an. Ein außergewöhnliches Ereignis sei die Teilnahme am Majoretten-Festival in Crailsheim gewesen. Beim Marktplatzfest habe man Kontakte zu einer Majorettengruppe aus Nürnberg geknüpft, die man intensivieren wolle.Mit gut drei Dutzend Auftritten war die Kinder- und Jugendgarde nach den Worten ihrer Leiterin Regina Merkl im Fasching voll ausgebucht. Derzeit trainieren in der Kindergarde 15, in der Jugendgarde 13 Mädchen. Die Grobplanung für den Fasching 2018/19 steht bereits. Erstmals ist heuer für Freitag, 8. oder 15. Juni, eine Beach-Party am Monte Kaolino geplant. Schatzmeisterin Erika Weidner berichtete dank der Einnahmen bei Dousamma und Marktplatzfest von einem Plus in der Kasse. Nach wie vor sei aber die Ausbildung ein Minus-Geschäft.Maximilian Stein informierte über die Planungen für das internationale Jugendmusik-Festival, für das man von Donnerstag bis Montag, 5. bis 9. Juli, Musiker aus Australien erwartet. Als Termin für das Marktplatzfest nannte er das Wochenende 11./12. August. Nach kurzer Diskussion beschloss man, trotz gestiegener Übernachtungskosten auch 2019 der Einladung zum Düsseldorfer Rosenmontagszug zu folgen.