Vermischtes Hirschau

01.02.2018

0 01.02.201832

Seit 1994 hat Anton Eisert den Vorsitz beim VdK- Ortsverband Hirschau inne. Zwar hat er vor einem Jahr seinen Rückzug von diesem Amt angekündigt. Doch da sich bei der Hauptversammlung kein Nachfolger findet, heißt der VdK-Chef weiter Anton Eisert. Sein Ja gilt jedoch nicht für die ganze Wahlperiode, sondern nur bis Juni 2019.

Erfreuliches hatte Eisert in Sachen Mitgliederentwicklung zu berichten. 2017 waren 23 Zugänge zu verzeichnen. Dem standen 13 Austritte und 6 Sterbefälle gegenüber. Aktuell zählt der Ortsverband also 424 Mitglieder. Bei Eiserts Amtsantritt vor 23 Jahren waren es 143.So sehr der Vorsitzende mit den Mitgliederzahlen zufrieden war, so wenig war er es mit deren Engagement. Er nannte es "beschämend für einen Ortsverband mit über 400 Mitgliedern", wenn mit Theresia Schöpf und Leonhard Wischer nur zwei davon bereit waren, als Sammler bei "Helft Wunden heilen" mitzumachen. Auch an den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag hätten sich nur wenige Mitglieder beteiligt.2017 unternahm der Ortsverband zwei Fahrten: nach Kelheim und nach Uffenheim. An weiteren Veranstaltungen nannte Eisert das Ausbuttern, Fisch- und Schlachtschüsselessen. Dank sagte Eisert der Frauenvertreterin Erna Brauner für die Organisation der monatlichen Kaffeekränzchen, Josef Hösl für die Altenbetreuung und Honigverteilung.Eisert unterstrich die wichtige gesellschaftspolitische Rolle des VdK: "Die Menschen wissen, dass sie mit Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege bei den Beratern des VdK bestens aufgehoben sind." Das Sozialrecht sei ein Dschungel, in dem es Laien kaum gelinge, zu ihrem Recht zu kommen. Genau dafür setze sich der VdK ein. "Menschenwürde kennt keine Altersgrenzen und darf nicht unter Finanzierungsvorbehalt gestellt werden", sagte er. In Deutschland sei genug Geld da, um Altersarmut und Pflegenotstand zu bekämpfen - man müsse es nur wollen.Bürgermeister Hermann Falk sah den VdK als "einen sicheren Hafen". Er sorge für viele Menschen für soziale Gerechtigkeit. Dazu sei großes Engagement vor Ort nötig. In Hirschau sei dies gewährleistet. Dafür dankte er dem bisherigen Vorstand mit seinem Vorsitzenden Anton Eisert. Dem schloss sich Gebenbachs Bürgermeister Peter Dotzler an. Er äußerte die Hoffnung, dass die neue Bundesregierung den Rentnern eine Verbesserung in Richtung Grundrente statt Grundsicherung bringe. Die Gemeinden seien vielfältig in Sachen Seniorenpolitik aktiv. Hirschau sei mit dem Betreuten Wohnen vorbildlich unterwegs.Nachdem sich kein Nachfolger fand, erklärte sich Anton Eisert bereit, weiterhin den Vorsitz zu übernehmen. Diese Zusage gelte aber nur bis Juni 2019. Eisert ehrte zusammen mit den Bürgermeistern Falk und Dotzler langjährige Mitglieder.VorstandVorsitzender: Anton Eisert Stellvertreter: Leonhard WischerSchriftführerin: Brigitta KnorrKassier: Wilhelm FickFrauenbeauftragte: Erna BraunerJugendbeauftragter: Josef HöslBeisitzer: Christa Adunka-Wischer, Margarete Kropp, Alfons Luber und Hans KredlerEhrungen30 Jahre Treue: Hubert Fick25 Jahre: Claus Glombitza, Alfons Luber, Rudolf Meyer, Alexander Morkus und Hermann Kißeler10 Jahre: Wilhelm Gevatter, Ursula Schwärzer, Ulrike Wesnitzer, Reinhold Dotzler, Reinhard Kummer, Monika Meier, Mihaela Kerin, Johanna Hergeth, Ingeborg Dolles, Helmut Luber, Harry Schubert, Hans Rumpler, Elli Friedrich, Elisabeth Hertlein , Alexandra Gelmpa