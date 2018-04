Vermischtes Hirschau

22.04.2018

23

0 22.04.201823

Zu einem eindrucksvollen Spiegelbild der Beliebtheit und Wertschätzung, die Altbürgermeister Helmut Rösch in seiner Heimatstadt genießt, wurde sein 80. Geburtstag, den er am Dienstag feiern konnte. Von den Morgen- bis in die Abendstunden gaben sich die Gratulanten ein Stelldichein und überbrachten dem Jubilar ihre Glückwünsche. Voran sein jetziger Amtsnachfolger, Bürgermeister Hermann Falk.

Er bescheinigte dem Altbürgermeister, dass er in seiner 18-jährigen Amtszeit sehr viel für Hirschau geleistet und sich bleibende Verdienste erworben habe. Ebenso äußerte sich Altbürgermeister Hans Drexler, der parallel am Dienstag seinen 69. Geburtstag feierte. Er betonte, dass er 2002 von Rösch ein sehr gut bestelltes Haus übernommen habe. Für die Delegation des CSU-Ortsverbandes, dessen Ehrenmitglied Rösch ist, würdigten Stadtratsfraktions-Chef Hans-Jürgen Schönberger und der Ehren-Ortsvorsitzende Werner Schulz die Verdienste des Jubilars.Schönberger betonte, die Stadt und die CSU hätten Rösch viel zu verdanken. Schulz beschrieb dessen 18 Amtsjahre als "gute Jahre für die Stadt". Eine Feststellung, die vom Massenrichter CSU-Vorsitzenden Josef Luber genauso bestätigt wurde, wie von Frauen-Union-Vorsitzender Bärbel Birner.Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann, der auch die Glückwünsche der Kolpingfamilie überbrachte, lobte das gedeihliche Miteinander zwischen Pfarr- und Stadtgemeinde in seiner Bürgermeisterzeit. Zur Gratulantenschar gehörte auch eine Reihe von Vereinsabordnungen. Der TuS und TuS/WE und die DJK Ehenfeld sowie die Schützengesellschaften Diana- und Edelweiß gehörten genauso dazu wie der Gesangverein 1860 und der Ehenfelder Männerchor, der Festspielverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Obst- und Gartenbauverein. Vertreter der Sparkasse fanden sich ebenso ein wie Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwandte, Freunde und Nachbarn.