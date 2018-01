Vermischtes Hirschau

Die Feuerwehren Hirschau, Weiher, Steiningloh-Urspring und Krondorf-Burgstall haben guten Grund, mit ihren Nachwuchskräften zufrieden zu sein. Unter den gestrengen Augen von Kreisbrandinspektor Martin Schmidt und Kreisbrandmeister Marco Weiß, die als Prüfer fungierten, zeigten sich 15 Jugendliche der vier Wehren beim Wissenstest im Steiningloher Feuerwehrhaus in Theorie wie Praxis bestens präpariert. Die Prüfungsaufgaben waren in ihrem Schwierigkeitsgrad gestaffelt. Alle Prüflinge meisterten den Test in den Stufen 1 bis 4 mit Bravour. Der Dank der Prüfer galt den Jugendwarten der vier Feuerwehren. Sie hatten ihre Schützlinge perfekt auf die Abnahme vorbereitet. Den Teilnehmern gratulierten zu ihrem Erfolg (von links) Kreisbrandinspektor Martin Schmidt, Kommandant Sebastian Jasinsky (Hirschau) und Jugendwart Nico Schuminetz (Hirschau) sowie (von rechts) Kommandant Helmut Götz (Krondorf-Burgstall), Jugendwart Tobias Kummer (Steiningloh-Urspring), Kreisbrandmeister Marco Weiß und Jugendwart Stefan Dotzler (Krondorf-Burgstall). Bild: u