Vermischtes Hirschau

05.12.2017

3

0 05.12.2017

Die Mitglieder des Kaninchenzuchtvereins B 747 gehen ihrem Hobby das ganze Jahr hindurch fernab der Öffentlichkeit nach. Am ersten Advent-Wochenende war das anders: Die Hoserer präsentieren ihre Prachtexemplare bei einer großen Lokalschau.

Zwei Tage lang erwies sich die Ausstellung als interessante Ergänzung des Weihnachtsmarkts. Im ehemaligen städtischen Bauhof gab es 79 Kaninchen aus neun Rassen zu bewundern. Fünf Tiere wurden von den Preisrichtern Erich Wölk (Seubersdorf) und Markus Grillenbeck (Berching) mit dem Prädikat "vorzüglich" bewertet, das bedeutet 97 von 100 Punkten. 27 Kaninchen schnitten mit "hervorragend" ab (96,5 Punkte), weitere 18 erhielten ein "sehr gut" (94 bis 96 Punkte).Bei der Eröffnung dankte Vorsitzender Georg Maier Bürgermeister Hermann Falk für die Übernahme der Schirmherrschaft und die kostenlose Überlassung der Ausstellungsräume. Für den Erfolg der Lokalschau sei es wichtig, dass sie nah am Marktplatz stattfindet und so für Besucher leicht erreichbar ist. Anerkennung sprach Maier den sechs Züchtern aus, die die Schau mit ihren Kaninchen beschickt hatten."Heuer ist die Kaninchenausstellung nicht nur ein lokales, sondern sogar ein internationales Ereignis", meinte augenzwinkernd Bürgermeister Falk mit Blick auf die ihn begleitenden US-Soldaten der First Squadron of the second Stryker Cavalry Regiment, mit der die Stadt eine Partnerschaft unterhält. Bei ihrem Weihnachtsmarktbesuch wollten sie und ihre Familien sich die Kaninchenschau nicht entgehen lassen.Das Stadtoberhaupt und die Besucher bekamen in den Käfigen ein Prachtexemplar nach dem anderen zu sehen - angefangen vom Deutschen Riesen wildfarben und Großchinchilla über Helle Großsilber, Burgunder, Alaskas und Havannas bis hin zu Blaue Wiener, Deutsche Kleinwidder wildfarben und Satin-Havannas. Beeindruckt von der Qualität der Züchterleistungen sagte Falk, es sei unschwer zu erkennen, wie viel Arbeit und viel Liebe dahintersteckt.Zusammen mit Maier ehrte der Bürgermeister die Vereinsmeister. Grundlage dafür waren die Bewertungen der Preisrichter. Bei einer zu erreichenden Höchstzahl von 97 Punkten erhielten die 79 Kaninchen einen Durchschnittswert von 95,95 Punkten. Die Ergebnisse: 1. Georg Maier, Großchinchilla (386,5 Punkte), 2. Alex Hollederer, Alaska (386,0), 3. Josef Högl, Burgunder (385,5). Pokalsieger wurde Georg Maier, seine Kaninchen erhielten 483,0 Punkte. Der Ehrenpreis des Landesverbands ging an Josef Högl, der des Bezirksverbands an Alex Hollederer. Mit dem Ehrenpreis des Kreisverbands wurden Alex Hollederer und Josef Högl bedacht. Den besten Rammler, einen Großchinchilla (97,0), hatte Georg Maier, die beste Häsin seine Frau Gertraud (Satin-Havanna, 97,0).