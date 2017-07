Vermischtes Hirschau

17.07.2017

Den Kleinen des Marien-Kindergartens macht in Sachen Feuerwehr und Brandschutz so leicht keiner mehr ein X für ein U vor. Im März waren Kommandant Sebastian Jasinsky und sein Kollege Bernhard Meyer bei ihnen zu Besuch. Nun nahmen sie mit den beiden das Feuerwehrhaus und die dort untergebrachten Fahrzeuge und Gerätschaften unter die Lupe.

Gespannt lauschten sie den Erzählungen des Kommandanten über einen Großeinsatz in einem Nachbarort vor wenigen Tagen, als er ihnen die Schlauchwaschstraße und den Schlauchturm zeigte. Dass manche Brände oder Katastrophen durch Unachtsamkeit und Gedankenlosigkeit heraufbeschworen wird, verdeutlichte Jasinsky angesichts der anhaltenden Trockenheit am Thema Waldbrandgefahr. So dürfe man keine Flaschen wegwerfen, weil das Glas wie eine Lupe wirke und in kürzester Zeit dürres Gras entzünden kann.Nachdem die Gäste im Büro Funksprüchen gelauscht hatten, wurde ein Fahrzeug inspiziert. Der Kommandant öffnete jedes noch so kleine Fach und erklärte Werkzeuge und ihre Verwendung. Höhepunkt war die Fahrt im Rettungskorb der Drehleiter hinauf in luftige Höhen. Die Kinder waren hellauf begeistert. Kaum hatte sich Kindergartenleiterin Christa Bauer bei Jasinsky und Meyer für die kindgemäße Führung bedankt, wurden die Kleinen Zeugen eines echten Alarms. Sie konnten live sehen, wie schnell die Feuerwehrleute eintrafen und zum Einsatz ausrückten.