Vermischtes Hirschau

23.01.2018

Am 11. 11. fiel im Rathaus der Startschuss zur närrischen Jahreszeit. Prinz Jonas I. und Prinzessin Laura I. übernahmen, unterstützt von 26 Gardemädchen, in Hirschau die Regentschaft. Dann machte der Fasching Pause. Die ist aber mit dem Faschings-Warm-up nun vorbei.

Im Josefshaus brachte Regina Merkls Kinder- und Jugendgarde die Hirschauer Fosenacht gehörig auf Touren. In Scharen waren Groß und Klein gekommen, im Saal gab es keinen freien Platz mehr.Zur Freude von Merkl gehörten zu den Gästen mit Klaus Faltermeier und Manfred Enders zwei Präsidiumsmitglieder des Landesverbands Ostbayern im Bund Deutscher Karneval sowie Bürgermeister Hermann Falk. Wer gekommen war, wurde nahezu sechs Stunden lang richtig heiß gemacht für den Rest der Fünften Jahreszeit. Kare Kohl und seine Steirer-Music-Company heizte die Stimmung mit Faschings- und Ballermann-Hits an und animierte die Besucher zum Schunkeln und Tanzen.Absolute Attraktion des Warm-ups war die Kinder- und Jugendgarde. Die Gruppe marschierte im Gleichschritt zur Bühne, begleitet vom rhythmischen Klatschen des Narrenvolks. In Versform verkündete Prinz Jonas: "Meine Prinzessin und ich regieren nun - und wie ihr seht, wir haben alle Hände voll zu tun." Prinzessin Laura I. kündigte an, mit ihrem Prinzen "ein kleines Tänzchen zu wagen". Und schon drehten Seine sechsjährige Tollität und Ihre fünfjährige Lieblichkeit zu den "Tulpen aus Amsterdam" Walzerrunden. Die Prinzessin hatte noch andere Pflichten zu erfüllen. Sie genoss es sichtlich, verdiente Helfer und Sponsoren mit Faschingsorden zu dekorieren. Schüchterne Wangenküsschen durften nicht fehlen.Dann gehörte die Bühne der Kindergarde. Die 15 Mädchen tanzten und hüpften in ihren weiß-blauen Kostümen zu den "Hits for Kids - die Schlümpfe", dass Vader Abraham seine Freude daran gehabt hätte. Bayerisch weiß-blau waren die elf Jugendgarde-Mädels gekleidet. Sie zündeten zu den Hits "Dschinghis Khan" und "Moskau" mit beeindruckender Leichtfüßigkeit ein tänzerisches Feuerwerk. Merkl hatte die Songtitel nicht zufällig gewählt. Sie entführten das Publikum nach Russland - in das Land, in dem heuer die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.Genau diese WM hatte die Kindergarde mit ihrem Showtanz im Visier. Unter dem Motto "Ein Hoch auf uns" boten die Mädchen in den Trikots der deutschen Nationalmannschaft und mit schwarz-rot-goldenen Kopfschmuck im Haar eine fulminante Tanzdemonstration zu Sportsongs wie "Es lebe der Sport", "Das Ding muss rein", "Schwarz und Weiß" oder den Queen-Hit "We are the Champions." Donnernder Applaus und Zugabe-Rufe waren der Lohn für die begeisternde Darbietung.Die Zugabe-Forderung erfüllte dann die Jugendgarde. Sie wirbelte, ebenfalls in den Nationaltrikots, zu den gleichen Hits über die Bühne, allerdings nach einer anderen Choreographie. Das Publikum war aus dem Häuschen und forderte erneut eine Zugabe. Die gewährten dann alle 26 Gardemädchen gemeinsam zum von rhythmischem Klatschen begleiteten Song "So sehen Sieger aus". Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen. Für das Abendessen sorgten Sandro Lutz und sein Küchenteam vom Restaurant-Café Monte Kaolino. Sehr gut frequentiert war Bar.Mit dem Warm-up machte die Garde Appetit auf den GaMu-Ball, der am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr im Josefshaus steigt. Auch da zählen die Gardeauftritte zu den Höhepunkten. Für Musik sorgt die Band Ragazzotti. Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro gibt es im Vorverkauf beim Werkmarkt Eisen Schertl.