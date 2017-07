Klasse 2000 läuft in Hirschauer Grundschule mit Paten weiter

30.07.2017

Sämtliche Klassen der Grundschule Hirschau beteiligen sich seit vielen Jahren am Gesundheitsförderprogramm Klasse 2000. Kurz vor Schuljahresschluss kam heuer Gesundheitsförderin Corina Lutz und brachte Urkunden mit. Um sich beteiligen zu können, braucht jede der Klassen einen Paten. Dieser ermöglicht mit einer Spende von 220 Euro allen Kindern einer Klasse, ein Jahr lang die Teilnahme an dem Programm. Rektor a. D. Hans Meindl konnte für die Übernahme der Patenschaft von Anfang an die Klaus-und-Gertrud-Conrad-Stiftung gewinnen. Sie übernimmt künftig auch unter der Leitung der neuen Rektorin Birgit Härtl die Patenschaft für alle sechs Grundschulklassen. Mit den Kindern auf dem Bild (hinten, von rechts): Rektorin Birgit Härtl, Lehrerin Helga Haas, Gesundheitsförderin Corina Lutz, Lehrer Alois Feyrer, Konrektor Josef Schmaußer und Studienrätin Hildegard Feyrer. Bild: u