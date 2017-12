Vermischtes Hirschau

01.12.2017

01.12.2017

Die Hüttenfreunde haben einen der ersten Weihnachtsmärkte in der Region organisiert. Im Epp-Innenhof in Hirschau war eine kleine, aber feine Budenstadt aufgebaut worden. An beiden Tagen kamen jeweils viele Besucher, um sich auf den Advent einstimmen zu lassen. Der Markt bot ein breites Angebot an Waren: Adventskränze und -gestecke, Dekoartikel aus Holz und Metall für drinnen und draußen, Schmuck, Kerzen, Gefilztes, Seifen und Öle sowie Kopfbedeckungen. Eine kleine Krippenausstellung rundete das Angebot ab.

Abendlicher Höhepunkt war an beiden Tagen das Musikprogramm. Johnny Gold hatte Songs aus dem Great American Christmas Songbook bei der Vor-Christmas-Party im Repertoire, irische Songs und Balladen hatte die Gruppe Jack's Heroes mitgebracht. Die Hüttenfreunde waren zufrieden mit der Resonanz, die ihre Weihnachtsromantik fand.