Vermischtes Hirschau

02.01.2018

16

0 02.01.201816

Ehenfeld. Auch dieses Jahr hat es Regisseur Christian Gnan wieder geschafft, bei den Akteuren der KLJB Ehenfeld eine gute Mischung aus alten Hasen und Anfängern zusammen zu stellen. Alle Schauspieler glänzten in ihren Rollen und man merkte ihnen an, wie viel Spass ihnen das Spiel bereitete. Die Auswahl des Stückes "Breznknödl-Deschawü", ein ländlicher Schwank in drei Akten von Ralph Wallner, erwies sich als Volltreffer. Gekonnt war unter anderem auch die Verlagerung einzelner Szenen in den Zuschauersaal.

Zum Inhalt: Der arme Schriftsteller Ignaz Igel (Marco Meier) soll seine Wiese an die Gemeinde verkaufen, was dieser jedoch ablehnt. Es bildet sich eine breite Allianz aus seiner Tochter Hanni (Bettina Kummer), seiner Schwägerin Emerenz (Meike Birner), dem Bürgermeister Hopfmoser (Thomas Kummer), dem Pferdebauern Flori Rosser (Tobias Gnan) und dem Lausbuben Fips (Quirin Dolles), die ihn doch noch zum Verkauf bringen wollen. Der Schreiberling erlebt immer wieder den Vortag erneut, was ihn fast in den Wahnsinn treibt. Am Schlimmsten aber ist, dass er seine Leibspeise Breznknödel jeden Tag vorgesetzt bekommt, bis er sie nicht mehr sehen kann. Erst die Chorleiterin Gschaftlinger (Elisabeth Falk) und die Dorfratschn Betbichler (Corinna Falk), sorgen mit ihrer Neugierde für ein gutes Ende.Langanhaltender Beifall der vielen Zuschauer im vollen Pfarrsaal war der Lohn für die zwei Aufführungen. Wer bei diesem Vergnügen noch dabei sein möchte, hat die Möglichkeit bei der Vorstellung am Freitag, 5. Januar. Karten gibt es noch bei Sylvia Falk (09622/45 01) oder an der Abendkasse zum Preis von 6 Euro. Es hat sich bereits eine Gruppe des Heilpädagogischen Zentrums in Irchenrieth angesagt, für die der Erlös der Aufführungen wieder gespendet wird.