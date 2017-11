Vermischtes Hirschau

06.11.2017

Die Chemie stimmt seit mindestens 140 Jahren zwischen der Hirschauer und der Kohlberger Feuerwehr. Dass dem so ist, war erlebbar, als die Kohlberger, die 2018 ihr 150-Jähriges feiern, mit einer 70-köpfigen Delegation zum Patenbitten anrückten.

Das Ja der Hirschauer stand schon vorher fest. Allerdings blieben den Bittstellern der obligatorische Kniefall und zwei Prüfungen nicht erspart. Vorneweg das Eichelbach-Duo Alfred Hausner und Hans Hofmann sowie der eifrig in die Pedale tretende kleine Janis mit seinem Mini-Feuerwehrauto - so marschierten die Kohlberger, darunter 17 fesche Festdamen, vom Josefshaus zum Feuerwehrhof. Dort wurden sie von den Spalier stehenden Hirschauer Festdamen mit La-Ola-Wellen empfangen.In der voll besetzten Halle erinnerte der Kohlberger Vorsitzende Hermann Prechtl an die mehr als 100 Jahre dauernde Freundschaft zwischen den beiden Wehren. Es sei das fünfte Mal nach 1878, 1928, 1968 und 1993, dass man die Hirschauer um die Übernahme der Patenschaft bitte. "Bei uns stand nie zur Debatte, bei einer anderen Wehr anzufragen", betonte Prechtl. Später rezitierte er in Reimform: "Schon viermal hatten wir die Ehr' - mit euch als Patenwehr. Weil ihr zu unsern besten Freunden zählt, haben wir euch als Paten wieder auserwählt."Beim Verserl-Aufsagen kniete er neben seinem Kommandanten Josef Fischer auf einem Saugleitungsschlauch, der das Holzscheitl ersetzte. Die Leitung hatten die beiden vorher als erste Prüfungsaufgabe innerhalb von 75 Sekunden erfolgreich zusammengekuppelt. Ein Fass Bier präsentierend bat Kommandant Fischer um Mitleid: "Oh, erhöret unser Bitten, wir haben schon genug gelitten. Denn unsre Knie, o weh, o Graus, die halten's nimmer länger aus." Aber Hirschaus Vorsitzender Michael Schuminetz kannte noch keine Gnade, er hatte sich noch eine zweite Prüfung ausgedacht.Und die hatte es in sich. Jede Menge Puste war nötig, um durch das Blasen in zwei C-Rohre einen Luftballon zum Platzen zu bringen, der am Ende eines gut zwei Meter langen Schlauches angebracht war. Mit vereinten Kräften gelang auch das. Unter lautstarkem Beifall verkündete Schuminetz: "Wir machen's, damit ist alles klar - und sagen ja, wir machen euren Paten im nächsten Jahr." Dies war das Kommando für Hirschaus Bürgermeister Hermann Falk, das Bierfass anzuzapfen, was ihm mit zwei Schlägen gelang. Gemeinsam stieß man auf die Patenschaft und auf ein Gelingen des Jubiläums an, das vom 25. bis 28. Mai gefeiert wird. Bis Mitternacht wurde dann gegessen, getrunken und geplaudert.