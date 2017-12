Vermischtes Hirschau

27.12.2017

"Mein Schuh tut gut!" Unter diesem Motto führte das Kolpingwerk Deutschland heuer zum zweiten Mal eine Schuhsammelaktion durch. Wie im Vorjahr beteiligte sich daran auch die Hirschauer Kolpingsfamilie. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen: In der Sammelstelle an der Wolfgang-Droßbach-Straße türmten sich 770 Schuhpaare.

Schon 2016 war die Schuhaktion auf unerwartet große Resonanz gestoßen. Nach sechs Sammeltagen konnte Vorstand Siegfried Schorner, der Organisator und unermüdliche Motor der Aktion, stolze 1000 Paar Schuhe mit einem Gesamtgewicht von 1,2 Tonnen per Paketsendung nach Köln schicken. Heuer begrenzte man die Abgabemöglichkeit auf drei Samstagvormittage. Trotzdem kam die überwältigende Menge von 770 Paar Schuhen zusammen. Für Siegfried Schorner und seinen Stellvertreter Lothar Meier bedeutete dies jede Menge Arbeit. Im Team wurden das Verpacken und Versenden gut bewältigt. Dreißig Pakete mit einem Gesamtgewicht von 700 Kilogramm wurden geschnürt und zur Postannahmestelle am unteren Marktplatz transportiert. Die Schuhe werden durch die Kolping Recycling GmbH nach Qualität und Nutzungsmöglichkeiten sortiert und vermarktet. Sommerschuhe gehen zum Beispiel nach Afrika, Winterstiefel in kältere Regionen auf dem Globus. Die Erlöse fließen zu 100 Prozent in das Stiftungskapital der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung.