Vermischtes Hirschau

13.11.2017

13.11.2017

Im Führungstandem der KLB Krickelsdorf gibt es ein neues Gesicht. Nachdem Josef Wittmann nach acht Jahren nicht mehr für das Vorsitzendenamt kandidierte, wählten die Mitglieder Andreas Siegert zu seinem Nachfolger. Er ist das Pendant zur einstimmig wiedergewählten Vorsitzenden Claudia Wiesmeth.

Dorf hat gewonnen

Kirwa nur zwei Tage

Jacken mit Logo

Vorstand Vorsitzende: Andreas Siegert und Claudia Wiesmeth



Schriftführerin: Heidi Ries



Kassier: Christian Kellner



Beisitzer: Martina Neuberger, Kerstin Siegert, Elfriede Piehler, Maria Flierl, Josef Wittmann, Bernhard Wiesmeth und Günter Ries



Fahnenwart: Josef Neuberger



Kassenprüfer: Roland Siegler und Wolfgang Siegler (u)

Krickelsdorf. Nach der Begrüßung durch Josef Wittmann appellierte Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann an die Mitglieder, sich weiterhin für den Zusammenhalt des Dorfes zu engagieren. Dabei sollte das Wort katholisch nicht vernachlässigt werden.Sorgen bereitet dem KLB-Kreisvorsitzenden Helmut Wedel der Strukturwandel, der auch vor der KLB im Kreis nicht Halt mache. In einer Zeit, in der immer mehr bröckele, mache das Bestehen der jungen Krickelsdorfer Ortsgruppe Mut. Wie Wedel berichtete, hat die KLB mit Pfarrer Udo Klösel einen neuen Diözesanseelsorger. Bürgermeister Hermann Falk kündigte ein baldiges Ende der Großbaustelle Krickelsdorf an. Schon jetzt sehe man, wie das Dorf durch die umfassenden Maßnahmen gewonnen habe. Die KLB-Ortsgruppe sei im Zusammenwirken mit der KLJB zweifellos der Motor des Dorflebens.Dies zeigte auch der Rückblick von Schriftführerin Heidi Ries auf die Veranstaltungen seit der vergangenen Generalversammlung. Viele Familien beteiligten sich an der nächtlichen Fackelwanderung und dem Winterknisterabend. Die Bewirtung fand wieder in der Dotzler-Kellner-Durchfahrt statt. Die Winterkirwa verlief erfolgreich. Im beheizten Stodl wurde man eine Riesenbar eingerichtet.Mehrere Umstände führten dazu, dass man nur zwei Tage Kirwa feierte. Das Johannisfeuer wurde wegen der Waldbrandgefahr abgesagt, dafür am Dorfplatz ein Sommernachtsfest veranstaltet. Erinnert wurde an die Geisterwanderung in Nittenau, den Familienausflug zum Münchner Flughafen und die Wanderung zum Mausberg samt einem Dorfabend. Ausdrücklich wies Heidi Ries darauf hin, dass alle großen Veranstaltungen gemeinsam mit der KLJB ausgerichtet wurden.Ortssprecher Richard Wiesneth berichtete, dass er bereits einen Christbaum für den Dorfplatz ausgekundschaftet hat. Er soll am Freitag, 1. Dezember, um 13.30 Uhr abgeholt und aufgestellt werden, die Beleuchtung erhält er tags darauf. Der Winterknisterabend ist am Samstag, 9. Dezember, die Winterkirwa am Dreikönigstag 2018.Um die Vorbereitung einer Wanderung zur Glasmanufaktur in Atzmannsricht kümmert sich Christian Kellner, um die Besichtigung der Firma Strobel Quarz in Freihung Josef Regler. Mit der Anschaffung von Softshell-Jacken mit Logo soll sich erst noch der Vorstand befassen. Der soll auch entscheiden, an wen 2018 die Spende aus den verschiedenen Aktionserlösen gehen soll.