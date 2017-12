Medienpädagogik-Experte Helmut Geyer referiert bei Elternabend in St. Wolfgang-Kia Hirschau

08.12.2017

"Medienerziehung ist zuallererst Familiensache. Die Eltern sind das stärkste Vorbild und verantwortlich für eine angemessene Nutzung digitaler Medien durch ihre Kinder." Einen klaren Standpunkt bezog Helmut Geyer beim Elternabend zum Thema "Medien in der Familie", zu dem die St.-Wolfgang-Kindertagesstätte eingeladen hatte.

Die Veranstaltung war Teil des Medien-Projekts, mit dem sich, wie Kita-Leiterin Uta-Maria Kriegler einleitend darlegte, Erziehungspersonal und Kinder derzeit beschäftigen. Zentrale Gestaltungsmerkmale von geeigneten Sendungen sind laut dem Medienpädagogik-Experten Helmut Geyer eine kurze Geschichte, einfache Erzählstrukturen, ein harmonisches Ende und eindeutige Charaktere: "Der Gute muss der Gute sein und bleiben."Besonders mit noch unbekannten (Hör-)Geschichten, TV-Sendungen, Filmen oder Spielen sollten Kinder nicht alleine gelassen werden. Kinder im Vorschulalter könnten Fiktion und Realität nicht klar voneinander unterscheiden. Das Gespräch mit ihnen über das Gesehene oder Gehörte sei ein wichtiges Element zur Förderung von Medienkompetenz. Es helfe Eltern einzuschätzen, welche Angebote für ihr Kind geeignet sind.Da Kinder den Umgang mit Medien in erster Linie zu Hause lernen, sollten die Eltern sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Je jünger Kinder sind, desto reduzierter sollte die Nutzung digitaler Medien sein. Medien sollten weder zur Belohnung noch zur Strafe und auch nicht als Babysitter eingesetzt werden, riet Geyer, der in seinen Vortrag immer wieder seine Erfahrungen als dreifacher Vater einfließen ließ. Beeindruckt zeigte sich Geyer von der positiven Umsetzung des Medienprojekts in der St.-Wolfgang-Einrichtung. Als sehr gelungen bezeichnete er die zum Thema arrangierte Ausstellung der verschiedenen Medien.