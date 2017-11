Vermischtes Hirschau

30.11.2017

30.11.2017

Es war Michael Popps großes Ziel, in Hirschau in Zusammenarbeit mit dem Festspielverein ein Steingutmuseum aufzubauen. In die Realisierung kann er sich nicht länger einbringen. Popp verstarb am Montag mit 75 Jahren in einer Nürnberger Klinik. Seine letzte Ruhestätte findet er auf dem Hirschauer Friedhof. Der Termin der Beisetzung steht noch nicht fest.

Obwohl in Nürnberg geboren und dort lebend, bezeichnete er Hirschau als seine Heimat. Der Name Popp hat hier seit Jahrhunderten einen guten Klang. Die Sippe zählt zu den ältesten nachweisbaren Familien der Stadt. Michael Popp ist den Hirschauern spätestens seit 2004 ein Begriff. Mit der Organisation einer Steingutausstellung weckte er bei ihnen das Bewusstsein für ein bedeutendes Stück ihrer Kultur- und Wirtschaftsgeschichte - die Ära der Hirschauer Steingutfabriken.Sein Buch "Gruß aus Hirschau - Historische Ansichtskarten seit 1897" weckte sein Interesse für diese Betriebe, die 130 Jahre lang ihre Produkte in alle Welt exportierten. Bei seinen Recherchen fand er heraus, dass seine Großmutter aus der Gründerfamilie der Steingutfabrik Dorfner stammte.Ergebnis seiner Forschung war 2004 die erste Steingutausstellung in der Alten Mälzerei. 2011 veröffentlichte er das Buch "Hirschauer Steingut - Die Geschichte der Fabriken und Produkte" - ein Stück Heimat- und Kulturgeschichte. Die letzte, 2016 von ihm initiierte Sonderausstellung "Siegried Möller - Keramikentwürfe für Hirschau", lockte nahezu 1000 Besucher in die Alte Mälzerei. Dem Künstler widmete er auch ein Buch.Um der Schaffung des Museums näher zu kommen, startete er 2016 die Initiative "Rettet das Hirschauer Steingut". Ihr ist es mit zu verdanken, dass der Festspielverein inzwischen über 900 Exponate verfügt. In Sachen Steingut trat Michael Popp zuletzt im Oktober in Hirschau bei der Eröffnung der Sonderausstellung "VasenKunst" in Erscheinung.