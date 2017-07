Vermischtes Hirschau

Die Mädchen und Buben des Marien-Kindergartens wagten sich mit einem Schlauchboot der Wasserwacht auf den Mühlweiher. Kita-Leiterin Christa Bauer, Kinderpflegerin Gisela Falk und die Kleinen wurden am Ufer von den Wasserwachtlern Armin Fehlner und Sebastian Poerner erwartet.

Sie klärten sie über ihre Aufgaben wie Eis- und Wasserrettung, Hochwasser-, Tauch- und Sanitätseinsätze auf. Mit Schwimmwesten samt Trillerpfeife ausgerüstet entwickelte sich die Bootsfahrt für die Passagiere zu einer wackeligen Angelegenheit und für das pädagogische Personal zu einer kleinen Herausforderung. Das Boot, das mit einem Motor betrieben werden kann, hat zur Entwässerung während der schnellen Fahrt kleine Öffnungen im Boden. So war stets etwas Wasser am Boden.Sebastian Poerner beruhigte, dass das Boot nicht volllaufen und nicht untergehen kann. Für Aufregung sorgten die blinden Mitfahrer an Bord: Hunderte von Wasserkäfern, die bevorzugt an den Beinen hochkrabbelten.Nach der abenteuerlichen Tour erwartete Wasserwacht-Vorsitzender Michael Schmid die Besucher vor dem Gerätewagen. Er zeigte Schutzanzüge, Helme, Handschuhe, Notfall- und Erste-Hilfe-Rucksäcke, Vakuummatratzen, Sauerstoffflaschen, Frühdefibrillator, Notstromaggregate, Motorsäge oder Tauchausrüstung.