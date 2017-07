Mit Wolfgangs-Kindern musikalisch durch das Jahr

Vermischtes Hirschau

24.07.2017

7

0 24.07.2017

Dass im St.-Wolfgang-Kindergarten Musik und Gesang groß geschrieben werden, ist schon am Eingang ersichtlich: Dort hängt schon lange das Felix-Schild, mit dem der Deutsche Chorverband Kindergärten auszeichnet, die sich besonders der musikalischen Früherziehung annehmen. Seit wenigen Tagen dokumentiert diese eine von den Kindern (Bild) selbst produzierte CD. Mit Kindergarten-Papa und Musikprofi Stefan Bauer hatten Leiterin Uta-Maria Kriegler, ihr Erzieherinnenteam sowie die Mädchen und Jungen einen kompetenten Helfer. Er übernahm das Aufnehmen der Lieder und Schneiden. Um Gema-Formalitäten, Layout und Brennen der CDs kümmerte sich das Leiterteam. So wurde es möglich, dass Eltern, Geschwister, Großeltern und sonstige Interessenten die CD kaufen und überall abspielen können. "Singen macht Spaß und verbindet Generationen", meint Uta-Maria Kriegler. "Mit den Wolfgangskindern durch das Jahr" lautet das Motto der Scheibe. Zwei Tage dauerte es, bis die Kinder all die Lieder aufnahmereif geschmettert hatten, die nun wohlklingend zu hören sind. Da gibt es Begrüßungs-, Geburtstags-, Abschieds-, Frühlings- und Sommerlieder, solche zu Anlässen wie St. Martin, Nikolaus, Advent oder Fasching, Tischgebete sowie Lieder aus aller Welt. Nicht fehlen durften Lieblingslieder der Kleinen - der "Alle-meine-Entchen-Rock und das Kiga-Lied "Ja, wir sind Wolfgangskinder aus Hirschau". Die Bewohner des BRK-Seniorenwohn- und Pflegeheims St. Barbara durften die Sangesfreude live erleben: Vorschulteam und einige Sandwich-Kinder machten mit einer Singstunde die Aufwartung. Bild: u