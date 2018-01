Vermischtes Hirschau

22.01.2018

15

0 22.01.201815

Eine große Anziehungskraft entwickelt der Hirschauer Anglervereins seit seiner Gründung von 35 Jahren. Seine Mitgliederzahl wächst in dieser Zeit von 11 auf die Rekordzahl von 291 an.

Finanzieller Kraftakt

3114 Arbeitsstunden

Bei ihrer gut besuchten Jahresabschlussveranstaltung hielten die Anglerfreunde im Restaurant Café Monte Kaolino nicht nur Rückschau auf die Saison 2017. Als Höhepunkt blickte Klaus Schwinger auf die 35-jährige Geschichte des Vereins zurück.Vorsitzender Klaus Forster ließ, illustriert durch Fotocollagen, das Vereinsleben 2017 Revue passieren. Dank Jugendleiter Mario Rauscher und Wasserwacht-Vorsitzendem Michael Schmid sei das vierte Winterfest ein Riesenerfolg gewesen. Rund 400 Kinder und Erwachsene hätten sich auf der Mühlweiher-Eisfläche vergnügt. Sehr gut angekommen seien die Nacht am See und das Fischerfest. Beim Kinder-Ferienprogramm hätten Angler und Wasserwachtler zusammengeholfen. Die Mitglieder hätten sich an einer Reihe von Arbeitseinsätzen beteiligt.Größter finanzieller Kraftakt war laut Forster die Erneuerung der Berme am Mühlweiher, wodurch das Ufers wieder begehbar ist. Am Schindelweiher habe man mit dem Auffüllen des durchlässig gewordenen Dammes begonnen. Ein Höhepunkt des Jahres sei der Jubiläumsabend anlässlich des 35-jährigen Bestehens gewesen.Stellvertretender Vorsitzender Stefan Dotzler berichtete über die 2017 getätigten Anschaffungen wie einen Fischtransportbehälter inklusive Sauerstoffzufuhr. Für die 2018 noch offenen Arbeitseinsätze bat er um rege Beteiligung. Für den Vereinsausflug stellte er diverse Ziele vor, zeigte sich zugleich offen für weitere Vorschläge. Die Finanzlage des Vereins erläuterte Kassier Robert Dotzler. Größte Ausgabeposten waren die Instandsetzung der Berme am Mühlweiher und der Fischbesatz in den Vereinsweihern. Er wies darauf hin, dass 2018 eine moderate Erhöhung der Mitgliederbeiträge notwendig ist.Die Besatzmaßnahmen erläuterte Gewässerwart Thomas Mann. Im neuen Vereinsgewässer, dem Ehenbach in Schnaittenbach, habe man Bachforellen gesetzt, im Mühl-, Kreuz-, Schindel- und Rothenstetter Weiher Barsche, Karpfen, Graskarpfen, Hechte, Schleien, Zander und Aale in großer Zahl. 2016 hätten die Tages-, Wochen- und Jahreskartenbesitzer über 13 Zentner Fische gefangen. Die Zahlen für 2017 lägen noch nicht vor.Lang und vielfältig war die Liste der Aktivitäten, die Jugendleiter Mario Rauscher mit seinen 23 Schützlingen unternommen hatte. Teilnahme am Faschingszug, Anangeln, Zeltlager, Mitarbeit beim Jura-Fest, Königsfischen, Projekt Aquarium, Kanutour auf der Naab, Abangeln und eine Fischartikel-Einkaufstour gehörten zum Programm. Für 2018 seien zusätzlich zu den normalen Gruppenstunden ein Zeltlager am Otterweiher und ein Ausflug geplant, außerdem die Teilnahme am Landkreislauf und die Mitarbeit beim Entfernen von Teichrosen.Schriftführer Andreas Lüßmann sagte, dass die Mitglieder mit 3114 geleisteten Arbeitsstunden einen neuen Rekord aufgestellt haben. Ausdrücklich dankte er stellvertretend für den Vorstand Klaus Forster, Mario Rauscher und Robert Dotzler für ihr Engagement zum Wohle des Vereins.Mit Spannung wurde die Bekanntgabe der Vereinsmeister erwartet. Sie werden aus der Addition der Fangergebnisse bei den saisonalen Traditionsfischen Anangeln, Königsfischen und Abangeln ermittelt. Bei den Erwachsenen holte Stefan Dotzler den Titel, bei der Jugend Lukas Schlosser. 3. Bürgermeister Peter Leitsoni sah in den Anglerfreunden einen Aktivposten, der aus der Hirschauer Vereinslandschaft nicht mehr wegzudenken sei. Als Eigentümer des Mühlweihers unterstütze die Stadt gerne bei der Instandhaltung des Gewässers.Höhepunkt des Abends war der mit Informationen zu Ereignissen in Politik und Wirtschaft gewürzte Rückblick von Klaus Schwinger auf die 35-jährige Vereinsgeschichte. Ergänzt durch Fotos aus alten Zeiten, gab er manche Anekdote zum Besten und sorgte damit für Lacher. Zur Abrundung zeigte Andreas Lüßmann eine Bildershow mit Fängen des vergangenen Jahres, gefolgt von Fotos über die anwesenden Mitglieder.