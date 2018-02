Vermischtes Hirschau

04.02.2018

9

0 04.02.2018

Seit 2010 leiten Roswitha Wendl, Irmgard Sellmeyer und Gerlinde Siegert gemeinsam die Geschicke des Hirschauer Frauenbunds. Bei den Neuwahlen tritt Wendl, die Sprecherin des Teams, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Nun komplettiert Irmgard Müller das Führungstrio.

Vorstand Führungstrio: Gerlinde Siegert, Irmgard Sellmeyer und Irmgard Müller



Schatzmeisterin: Michaela Fellner



Schriftführerin: Sigrid Stepan



Landfrauenbeauftragte: Maria Maier



Beisitzerinnen: Michaela Meier, Michaela Radolf, Monika Bock, Michaela Hofmann und Luise Hübner



Kassenprüferinnen: Elfriede Gerstmann und Maria Reif (u)

Vor der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim feierten die Mitglieder in der Pfarrkirche Gottesdienst. Bei der von Pfarrer Hans-Peter Bergmann zelebrierten Messe wurden mit Manuela Auer und Iris Scheler zwei Neumitglieder aufgenommen. Im Pfarrheim hießen Roswitha Wendl und Diözesanvorsitzende Karin Schlecht die Neulinge mit einer Rose und einem Frauenbundschal willkommen.Präsente gab es auch für einige langjährige Mitglieder. Notburga Drexler, Claudia Heckmann, Erika Heldmann, Eda Kustner, Anna Regler, Helga Schreiner und Erna Wittmann wurden für 25 Jahre Treue mit Blumenstöcken belohnt. Käthe Stark, die dem Frauenbund seit 40 Jahren angehört und viele Jahre im Vorstand mitarbeitete, erhielt dazu die Ehrennadel in Gold.Irmgard Sellmeyer ließ das Jahr 2017 Revue passieren. Die aktuell 244 Mitglieder waren zu 46 Veranstaltungen eingeladen. Wie es sich für einen katholischen Verein gehört, hatte das kirchliche und religiöse Leben einen hohen Stellenwert. Davon zeugten die Teilnahme am Weltgebetstag der Frauen, der Lichter-Kreuzweg oder die Bibelwanderung genauso wie etwa die Teilnahme an den Wallfahrten zu Mariahilf- und Annaberg. Der Gesundheit und Fitness dienten Yoga- und Aqua-Jogging-Kursreihen, ein meditativer Tanzabend und ein Entspannungsnachmittag. Interessant waren Vorträge über die Selbsthilfegruppe "Von Frau zu Frau" und "Ernährung und Emotionen nach TCM" sowie ein Tagesausflug nach Friedenfels, Waldsassen und Eger.Zum Programm gehörten Bastelabende, ein Handarbeitsabend, ein Erste-Hilfe-Kurs sowie das erste Trauer-Café. Geselligkeit war angesagt bei Tanztee, Frauenfrühstücken oder Sommerfest. Herausragend war das von Werner Schulz organisierte Adventssingen. Die Eltern-Kind-Gruppe hielt Kinderfasching und Basar ab. Die neue Junge-Frauen-Gruppe unternahm neben ihren Stammtischen eine Segway-Tour. Die Mitglieder engagierten sich bei sozialen Aktionen, beispielsweise dem Basteln und Verkauf von Palmbuschen und dem Dienst an den Ständen bei Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt.Der Bericht von Schatzmeisterin Rosmarie Staudigl zeigte, dass die erarbeiteten Gelder für soziale Zwecke gespendet wurden, insgesamt 6700 Euro. Empfänger waren Caritas-Sozialstation, Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder (je 1000 Euro), Amberger Tafel, BRK-Seniorenheim, Helfer vor Ort, Socialis for The Gambia, SOS-Kinderdorf Immenreuth, die Aktionen "Frauen helfen Frauen in Not" und Sternstunden (alle je 500 Euro), Selbsthilfegruppe "Von Frau zu Frau" und Eltern-Kind-Gruppe (beide je 250 Euro) sowie die Aktion Solibrot (200 Euro).Da außer Roswitha Wendl auch Schatzmeisterin Rosmarie Staudigl und die Beisitzerinnen Monika Kummert, Anita Ritz, Birgit Birner und Roswitha Meiller nicht mehr zur Verfügung standen, gab es im Vorfeld durchaus Sorgen um die Bildung eines neuen Vorstands. Die erwiesen sich aber als unbegründet. Abschließend bedankte sich Roswitha Wendl in einer emotionalen Rede bei allen, die ihr während ihrer achtjährigen Vorstandstätigkeit zur Seite gestanden haben. An Gerlinde Siegert übergab sie die Insignien, die sie 2010 von Veronika Forster erhalten hatte: das Gründungs-Kassenbuch, den Pfarrheimschlüssel und die Tischglocke. Die Mitglieder verabschiedeten Roswitha Wendl mit langanhaltendem Applaus.