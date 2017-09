Vermischtes Hirschau

18.09.2017

18.09.2017

Endlich rollte es auf den Hof der Hirschauer Feuerwehr: das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20. Kommandant Sebastian Jasinsky war mit fünf Aktiven in das 400 Kilometer entfernte Luckenwalde gefahren, um das Gefährt abzuholen.

Schwerpunkt auf technischer Hilfeleistung Das neue Fahrzeug vom Typ Rosenbauer HLF 20 AT basiert auf einem MAN-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 Tonnen und einer Motorleistung von 290 PS. Es ist ausgestattet mit einer umfangreichen Ausrüstung sowohl für die technische Hilfeleistung als auch für die Brandbekämpfung. Dazu gehören etwa ein 2400 Liter fassender Wassertank, eine Hochleistungspumpe mit Schaumzumischung, ein am Fahrzeugdach montierbarer Wasserwerfer mit einer Wurfweite von rund 70 Metern, ein Teleskop-Lichtmast sowie ein Sprungretter. Wegen des Schwerpunkts auf technischer Hilfeleistung gehören zur erweiterten Ausstattung ein umfangreiches Abstützsystem, mehrere Hebekissen bis 80 Tonnen Hubkraft für diverse Unfalllagen, ein zusätzlicher hydraulischer Stempel mit einer ausgefahrenen Länge von 1,80 Metern sowie Motortrennschleifer, Rettungsplattform und Spineboard. Die Besatzung besteht aus neun Personen (Gruppe 1/8). Der Fahrer muss den Führerschein der Klasse C besitzen. Das Hirschauer Fahrzeug wurde zeitgleich mit dem HLF 20 der Gemeinde Ebnath im Rahmen der interkommunalen Beschaffung in Auftrag gegeben. Für den gemeinsamen Kauf gab es einen Extrazuschuss des Freistaats Bayern. (u)

Nach einer zweitägigen Einweisung durch das Fachpersonal der Firma Rosenbauer wurde nun das HLF 20 an die Wehr übergeben und nach Hirschau chauffiert. Eine gut zweijährige Planungsphase war vorausgegangen, bevor mit dem Bau des neuen Fahrzeugs vor rund einem halben Jahr begonnen wurde.Während der Planungszeit hatten die Verantwortlichen der Wehr verschiedene Löschfahrzeuge mehrerer Hersteller besichtigt. Ein eigens gegründeter Fahrzeugbeschaffungsausschuss hatte die Aufgabe, eine Fülle von Details bezüglich Fahrgestell, Aufbau, Pumpe, Ausrüstung oder Sonderausstattung festzulegen. Dabei galt es, den von der Stadt vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten.Eine gut sechsstündige Fahrt mit dem neuen HLF 20 hatten Kommandant Jasinsky und seine Begleiter hinter sich, als sie im Feuerwehrhof eintrafen. Zur Begrüßung hatten sich nicht nur zahlreiche Mitglieder eingefunden. Auch Bürgermeister Hermann Falk, Kreisbrandrat Fredi Weiß und Kreisbrandmeister Marco Weiß ließen es sich nicht nehmen, diesem Ereignis beizuwohnen.Den ganzen Abend über konnte die gesamte Mannschaft das HLF 20 begutachten und testen. In den kommenden Wochen ist eine intensive Schulung insbesondere der Maschinisten angesagt, damit baldmöglichst das mittlerweile 34 Jahre alte Löschfahrzeug LF 16 abgelöst werden kann. Am Samstag, 30. September, wird das neue HLF 20 um 16 Uhr nach der Fahrzeugsegnung bei einem Festakt seiner Bestimmung übergeben.