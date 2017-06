Vermischtes Hirschau

27.06.2017

(u) Unter Hirschaus Sakralbauten gilt die Vierzehnnothelfer-Kirche als wahres Kleinod. Fachleute stufen ihren Hochaltar als Meisterwerk der Akanthus-Schnitzerei ein. Wie die Amberger Mariahilfbergkirche feiert das spätgotische Kirchlein am Fest Mariä Heimsuchung (Sonntag, 2. Juli) sein Patrozinium. Vor der Reformationszeit - noch vor Beginn der Wallfahrten auf den Mariahilfberg - bis ins 18. Jahrhundert war das Gotteshaus eine vielbesuchte Wallfahrtskirche, zu der an ihrem Patrozinium die Pilger in Scharen strömten. Die letzte Quelle dafür stammt aus dem Jahr 1792.

Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt feiert das Patrozinium ihres Kirchleins bereits am Samstag, 1. Juli, um 19 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Vierzehnnothelferkirche. Wie schon im Vorjahr wird auf die vorausgehende, vom Heimat- und Trachtenverein 2001 wiederbelebte Prozession vom Bischof-Bösl-Platz zur Nothelferkirche verzichtet.Die Anfänge der Vierzehnnothelfer-Kirche, die auf einer Anhöhe östlich der Kreisstraße AS 18 nach Ehenfeld an der Westseite des Friedhofs steht, gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Die erste urkundliche Erwähnung des Kirchleins stammt aus dem Jahr 1522. Seine heutige Gestalt dürfte es Ende des 17. Jahrhunderts erhalten haben. Der Turm wurde 1884 erbaut.Wertvollstes Stück der Inneneinrichtung ist der von dem Amberger Bildhauer Johann Hirschl geschaffene barocke Hochaltar mit dem Akanthusschnitzwerk aus dem Jahr 1710. Auch die Anfang des 18. Jahrhunderts entstandene Brüstung der Empore mit den originalen Ölbildern der zwölf Apostel, Christus als Salvator sowie Maria und Paulus ist von besonderem Wert. Ein weiteres wertvolles Kulturerbe ist die noch im Original erhaltene, 1769 von Josef Adam Funtsch aus Amberg erbaute Orgel, die zu den bedeutendsten historischen Werken in der Oberpfalz zählt.