Vermischtes Hirschau

19.06.2017

Ehenfeld. (fdl) Pfarrer Czeslaw Banach ist tot. Der Pater, ein Salesianer Don Boscos, war fast 13 Jahre, von Dezember 1984 bis August 1997, Seelsorger in der Pfarrei Ehenfeld.

In der Zeit seines Wirkens im Ort wurde die Pfarrkirche St. Michael grundlegend renoviert, Mädchen durften erstmals den Ministrantendienst leisten. Banach feierte in Ehenfeld sein 25-jähriges Priesterjubiläum sowie 60. Geburtstag.Vor seiner Zeit in Ehenfeld war der Geistliche 19 Jahre lang als Jugendseelsorger, Volksmissionar und Pfarrer in Polen tätig. Nachdem wegen des Priestermangels die Pfarreien Hirschau und Ehenfeld zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammengelegt worden waren, wurde Banach die Aufgabe des Pfarradministrators in Ränkam übertragen. Erst 2009, mit 76 Jahren, kehrte er nach Polen zurück und verbrachte seinen Lebensabend im Kloster Lad.Die letzten Monate war der Priester auf die Hilfe seiner Mitbrüder angewiesen, die ihn versorgten. Er verstarb am 15. Juni im Krankenhaus von Slupca, in das er drei Tage zuvor gebracht worden war. Beerdigt ist er in der Ordensgruft des Klosters Lad. Die Pfarrei Ehenfeld gedenkt ihres ehemaligen Seelsorgers Czeslaw Banach bei einem Gottesdienst am Sonntag, 16. Juli.