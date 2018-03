Vermischtes Hirschau

26.03.2018

Ehenfeld. Viele interessierte Teilnehmer waren zur Pfarrversammlung von St. Michael ins Ehenfelder Pfarrheim gekommen. Die wiedergewählte Sprecherin des Pfarrgemeinderats, Anita Falk, berichtete dabei über viele kirchliche und weltliche Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Diese Aktivitäten wurden auch durch eine Fotoschau am Ende der Versammlung noch einmal lebendig.

Kirchenpfleger Joachim Winkler gab bekannt, dass sich die Kosten für die Renovierung der Friedhofsmauer laut Voranschlag auf 380 000 Euro belaufen. Für die Renovierung des Friedhofs, besonders der Wege, die sich in einem sehr schlechten Zustand befänden, gebe es noch keinen Termin von der Diözese in Regensburg, informierte er. Die Kirchenverwaltung hatte beantragt, die Trägerschaft für den Kindergarten an die Stadt Hirschau abzugeben. Von der zuständigen Stelle der Diözese liegt dazu bisher noch keine Stellungnahme vor. Joachim Winkler, der das Amt des Kirchenpflegers seit 24 Jahren ausübt, gab Sonntag, 18. November, als Termin für die Neuwahl der Kirchenverwaltung bekannt.Pfarrer Hans-Peter Bergmann dankte den Pfarrangehörigen für die große Unterstützung bei vielen Veranstaltungen. Wegen des Priestermangels kämen in den nächsten Jahren auf die Pfarrangehörigen und hauptamtlichen Mitarbeiter der Pfarrei noch weitere Aufgaben, auch im kirchlichen Bereich, zu. Es habe sich bewährt, dass es in der Pfarreiengemeinschaft Hirschau/Ehenfeld auch weiterhin zwei Pfarrgemeinderäte gibt. "Die Zusammenarbeit und der Austausch klappen sehr gut", stellte der Geistliche fest. Als Leiterin des Kirchenchors erinnerte Dorothea Meyer daran, dass sie der Ansprechpartner sei, wenn der Chor Beerdigungen musikalisch gestalten solle.Die Pfarrversammlung bildete einen würdigen Rahmen für die Verabschiedung von vier auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäten. Vier Jahre gehörte Marina Basler dem Gremium an, bei Anita Zirnig waren es 12, bei Thomas Gnan 16 und bei Wolfgang Falk 28 Jahre. Als Dank für die vielen ehrenamtlichen Aktivitäten in der Pfarrei bekamen alle einen Essensgutschein sowie die Damen zusätzlich einen Blumenstrauß und die Männer eine Flasche Wein.