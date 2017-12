Vermischtes Hirschau

15.12.2017

7

0 15.12.2017

Die Winterlandschaft am Gipfel des Rotbühls, zwischen Freudenberg und Hirschau, ist wunderschön anzusehen. Eisig ist es dort oben und weiß, während überall sonst im Landkreis der Schnee längst weggetaut ist.

Mit Freundin und Raupe

Viermal Schnee gemacht

Warum ich hier arbeite? Weil ich nen Vogel hab'! Markus Kraus

Doch nicht alles hier oben ist, wie es scheint. Mitten im Wald steht eine riesige Schneemaschine, die größte, die der Hersteller Techno Alpin aus Bozen (Italien) produziert. Sie versprüht etwa 1,5 Liter Wasser pro Sekunde, das sich dann in der eisigen Luft in Kunstschnee verwandelt. Auf den Straßen eher unbeliebt, ist die weiße Pracht für den Rotbühl sehr wichtig. Nur so kann die Langlaufstrecke ordentlich genutzt werden. Bereits jetzt ist ein Teil der Loipen befahrbar, der Ein-Kilometer-Rundkurs ist freigegeben. Bedient wird die Schneemaschine von Markus Kraus, Angestellter im technischen Dienst des Skiclubs Monte Kaolino (SCMK) Hirschau. Er ist der Herr Holle vom Rotbühl, der Chef-Schneemann in Hirschau. "Ich bin eher zufällig darauf gekommen. Gelernt bin ich Metallbauer, aber mein Interesse für jegliche Maschinen ist groß." Der 26-Jährige wohnt in Hainstetten - nur ein paar hundert Meter vom Rotbühl entfernt. Im Winter verbringt er jeden Tag auf dem Berg, um das Loipennetz zu pflegen. "Bei Betrieb muss ich abends täglich die Loipen nachfahren. Die Spuren frieren über Nacht fest und sind am nächsten Tag wieder befahrbar."Hauptsächlich nutzen die Mitglieder des SCMK die Loipen, doch auch Langläufer von außerhalb kommen gern. Die Benutzung ist kostenlos. Vereinsbeiträge, Spenden und ein kleiner Teil aus den Einnahmen der Sommerrodelbahn finanzieren das Ganze. Warum der Aufwand? Warum nicht warten, bis es schneit, wenn man ja nichts daran verdient? Qualität ist das entscheidende Stichwort. Der Verein will seinen Mitgliedern beste Übungsbedingungen bieten und die erhält man nun mal mit Kunstschnee. Dieser ist um einiges robuster als echter Schnee.Aus den Düsen der Maschine sprüht hauchfein das Wasser und gefriert in der Luft zu winzig kleinen Eiskristallen. "Das ist eher zu vergleichen mit zerstoßenem Eis und weniger mit Schnee. Kunstschnee ist kristallartig und viel feiner." Er sei zwar aggressiver für die Ski, allerdings hält er auch bei anhaltenden Plusgraden ein bis zwei Wochen, während normaler Schnee innerhalb weniger Stunden oder Tage schmilzt. Ab Dezember beginnt die Erstbeschneiung. Dazu verteilt Kraus die drei Schneekanonen auf der Strecke und lässt über einige Stunden große Haufen Schnee entstehen. Anschließend verteilt er sie mit dem Pistenbully. Die Schicht aus Kunstschnee ist 30 bis 50 Zentimeter hoch und hält normalerweise die ganze Saison. Im nächsten Arbeitsgang werden die Loipen gezogen.Für die große Schneeraupe braucht man keinen Führerschein. "Der Pistenbully ist leichter zu fahren als ein Auto." Schwer vorzustellen bei dem blauen Ungetüm. Man braucht nicht mal einen normalen Pkw-Führerschein. Die Volljährigkeit und eine Unterweisung genügen, vor allem, da er ausschließlich auf Privatgrund gefahren wird. "Mittlerweile fährt meine Freundin gerne damit, auch wenn sie anfangs etwas skeptisch war." Diese versüßt ihm gelegentlich den Arbeitstag, indem sie nach der Arbeit auf dem Rotbühl mithilft. Neben den beiden gibt es noch eine Aushilfe, doch die Hauptarbeit liegt bei Markus Kraus. Dem ist der Beruf schon in Fleisch und Blut übergegangen."Mein Lieblingswetter? Minus zehn Grad und windstill. Das ist für den Schnee am besten." Das Klima lässt ihn kalt. Mittlerweile sei er schon daran gewöhnt. Ist schließlich seine sechste Saison auf dem Berg. Kraus verrät: "Die lange Unterhose kommt erst ab minus zehn Grad zum Einsatz." Während der warmen Jahreszeit arbeitet er auf der Sommerrodelbahn des Monte Kaolino. Auch sein blauer Pistenbully ist mit dabei. Monatelang bei Temperaturen unter Null arbeiten, meist im Dunkeln, von Witterung und Wetter abhängig sein - wieso gerade dieser Job? "Weil ich nen Vogel hab'", ist Kraus' spontane Antwort, dann erklärt er: "Nein, im Ernst. Es macht mir großen Spaß. Pistenbully fahren, Maschinen bedienen. Natürlich ist es auch harte Arbeit. Es kommt vor, dass ich nachts alle zwei Stunden raus muss, um die Schneemaschinen zu verstellen."Die verrückteste Saison erlebte Kraus vor ein paar Jahren, als am Rotbühl die deutsche und bayerische Meisterschaft im Langlauf ausgetragen wurden. Planmäßig begann Anfang Dezember die Erstbeschneiung. Bis zum Wettkampf im Januar war es aber so mild, dass die Loipen noch einmal neu angelegt werden mussten. Kurz darauf taute es wieder, so dass für den nächsten Wettbewerb wieder alles von vorne präpariert werden musste. Ein letztes Mal wurde dann im März beschneit. Normalerweise müssen die Arbeitsschritte nur einmal Anfang Dezember erledigt werden. Nicht viermal.So anstrengend die Arbeit bei Schnee und Eis auch sein mag, dem Angestellten des SCMK ist anzusehen, wie gerne er seinen Job macht. Während er selbst nie Langlauf fährt, macht er alles, um den etwa 150 bis 200 Langläufern pro Tag einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen.