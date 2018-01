Vermischtes Hirschau

Mit Händen zu greifen ist die Spannung im Schloss-Keller: Traditionell mit einem Höhepunkt, der Königsproklamation, startet die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1896 Edelweiß ins neue Jahr.

45 Schützen hatten sich an den Schießstand begeben. Bei der Preisverleihung trug Schützenmeister Günter Heidl zuerst die Ergebnisse bei Meister, Glück und Fest vor. Die Glücklichen durften Geldkuverts entgegennehmen. Hier platzierte sich Tobias Wanek mit einem 47-Teiler ganz vorn, gefolgt von Rudolf Meyer (50) und Georg Schmer (52). Bei der Jugend war dies Fabian Epp (37-Teiler) vor Marcus Flierl (349).Meister dürfen sich nennen in der Schützenklasse Erika Borisch (102,5/98,4/89,8 Ringe) vor Sonja Groth (98,9/96,5/95,5) und Kathrin Hellwig (98,8/94,1), in der Jugend Fabian Epp (94,3/92,5/92,4) vor Marcus Flierl (69,6), in der Klasse aufgelegt Georg Schmer (102,1/100,2/100,1/98,9/97/89,2) vor Rudolf Meyer (100) und Günter Heidl (98,3/97,1).Hermann Hauser hatte anlässlich seines 85. Geburtstags eine schöne Scheibe gestiftet. Zu erreichen war ein Teiler zwischen 80 und 90. Ganz knapp verfehlte diesen Franz Dorfner (92), gefolgt von Georg Luber (69) und Sonja Groth (64).Weiter ging es mit der Preisvergabe für das Festschießen. Den Hauptpreis hatte der Verein gestiftet: Die Reise nach Dresden für zwei Personen im Wert von 228 Euro gewann Rudolf Meyer (44-Teiler). Auf den nächsten Plätzen folgten Erika Borisch (48) und Günter Heidl (52).Jetzt kam der wohl spannendste Moment des Abends: die Königsproklamation. Beim Königsschuss mit dem Zimmerstutzen fiel die Scheibe sofort in ein Kästchen, so dass keiner wusste, was er getroffen hatte und welche Ehre ihm vielleicht zu Teil wird. Als Preise winken handbemalte Scheiben und Geldpreise.Alter und neuer Jugendkönig ist Fabian Epp (525,9-Teiler). Ihm zur Seite steht als Jugendritter Marcus Flierl. Schützenliesl 2018 wurde Erika Borisch (597,4-Teiler), ihre Zofen sind Bettina Bauer und Brigitte Schwarz. Der neue Schützenkönig heißt Richard Schwarz (552,5-Teiler). Seine Ritter sind Norbert Groth und Josef Böller.