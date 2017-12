Vermischtes Hirschau

28.12.2017

1985 rief Stadtpfarrer Edwin Völkl den Seniorentreff ins Leben. Domizil ist seither die Altentagesstätte im katholischen Pfarrheim. Aktuell kommen dort jeden Donnerstag rund 25 Seniorinnen zusammen. Zwei Stunden wird gesungen, gespielt, das Gedächtnis trainiert oder Gymnastik gemacht. Zum Jahresabschluss kamen zwei Überraschungsgäste: Bürgermeister Hermann Falk und Stadtrat Rudolf Wild, der Vorsitzende des Heimbeirats im BRK-Seniorenheim St. Barbara.

Von der Damenrunde, die gerade ihre Singstunde absolviert hatte, wurden die beiden Besucher mit großem Applaus begrüßt. Der steigerte sich noch, als Hermann Falk an Maria Ott einen 300-Euro-Spendenscheck für die Vereinskasse überreichte. Das Stadtoberhaupt sah Hirschau in Sachen Seniorenarbeit gut aufgestellt. Neben dem BRK-Seniorenheim, dem betreuten Wohnen im Haus Conrad und der Caritas-Sozialstation sei der Seniorentreff eine wichtige Säule.Nach Anna Pflaum (1985 bis 2001) und Lydia Wisgickl (2001 bis 2012) kümmert sich seit 2012 ein Leitungsteam darum, dass den Besucherinnen ein Programm geboten wird, bei dem Körper, Geist und Seele in gleicher Weise angesprochen werden. Falk betonte, dass dieses ehrenamtliche Engagement der Organisatorinnen und Helferinnen zum Wohl der älteren Mitbürger hohe Anerkennung und auch finanzielle Unterstützung verdient haben. Die Spende sei auf jeden Fall gut angelegt.Maria Ott bedankte sich beim Bürgermeister für die Finanzspritze und sicherte zu, das Veranstaltungsangebot auch im neuen Jahr fortzuführen. Das Jahresprogramm für 2018 stehe bereits. Man wolle weiterhin den Senioren, gleich welcher Konfession, allwöchentlich am Donnerstagnachmittag ein paar unterhaltsame Stunden bereiten. Mit Bürgermeister Falk und Stadtrat Wild - beide männliche Exoten in der Damenrunde - erachtete sie es als wünschenswert, wenn auch Männer das Angebot wahrnehmen würden. Die sind nämlich bislang echte Mangelware. Die beiden Gäste nahmen zum Abschied eine kleine Aufmerksamkeit und die Bitte um weitere Unterstützung für den Seniorentreff mit nach Hausen.