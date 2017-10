Vermischtes Hirschau

18.10.2017

Die dunkle Jahreszeit ist da, in der die jüngsten Verkehrsteilnehmer, etwa die Erstklässler, besonders gefährdet sind. Damit die Schulanfänger im Straßenverkehr besser gesehen werden, übergab die Hirschauer Schulleiterin Birgit Härtl zusammen mit den Klassenleiterinnen Elvira Schulze und Hildegard Feyrer Sicherheitswesten des ADAC an die Abc-Schützen. Die Rektorin wies auf die Gefahren im Straßenverkehr hin mit dem Lied "Weste an, Kapuze auf!". Besonders verwies sie auf die Wirkung der Reflektorstreifen und -symbole. Wunsch der Lehrer war es, dass sich die Kinder gegenseitig an das Tragen der Westen erinnern und aufeinander Rücksicht nehmen.