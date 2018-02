Vermischtes Hirschau

Rückschnitte an Totholz und Sicherungsmaßnahmen nimmt eine Fachfirma in den nächsten Tagen an den Eichen am südlichen Aufgang zum Friedhof und auch an den Ulmen in der Sudetenstraße im Umfeld der IBV-Siedlung vor. Am Friedhofsaufgang muss eventuell entlang der Allee auch der eine oder andere Baum entnommen werden. Die Verkehrssicherheit macht diesen Schritt notwendig. Wo Bäume gefällt werden müssen, wird die Stadt für Ersatzpflanzung sorgen. Bild: fg